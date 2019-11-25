Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha
Malatya maçı öncesi yapılan son idmanda sakatlanan Mevlüt'ten kötü haber... Arka adalesinde yırtık tespit edilen golcünün kontrollerinin ardından 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kanarya, Muriç'ten sonra Göztepe maçına golcülerinden yoksun hazırlanacak.
Malatya maçı öncesi yapılan son idmanda sakatlanan Mevlüt'ten kötü haber... Arka adalesinde yırtık tespit edilen golcünün kontrollerinin ardından 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kanarya, Muriç'ten sonra Göztepe maçına golcülerinden yoksun hazırlanacak.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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