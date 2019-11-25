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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'ye bir kötü haber daha

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha

maçı öncesi yapılan son idmanda sakatlanan Mevlüt'ten kötü haber... Arka adalesinde yırtık tespit edilen golcünün kontrollerinin ardından 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kanarya, Muriç'ten sonra maçına golcülerinden yoksun hazırlanacak.

maçı öncesi yapılan son idmanda sakatlanan Mevlüt'ten kötü haber... Arka adalesinde yırtık tespit edilen golcünün kontrollerinin ardından 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kanarya, Muriç'ten sonra maçına golcülerinden yoksun hazırlanacak.

  1. 25.11.2019
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