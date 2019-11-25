Fenerbahçe'de Ozan Tufan isyan etti! ''Hakem VAR’a bile gitmedi''
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan, kendisine yapılan sert müdahale ile ilgili konuştu. Kendisine yapılanın müdahalenin ardından rakibinin kırmızı görmesi gerektiğini söyleyen Ozan, "Hakem, VAR'a bakmaya bile gitmedi. O anda kırmızı gelse denge değişecek" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan, kendisine yapılan sert müdahale ile ilgili konuştu. Kendisine yapılanın müdahalenin ardından rakibinin kırmızı görmesi gerektiğini söyleyen Ozan, "Hakem, VAR'a bakmaya bile gitmedi. O anda kırmızı gelse denge değişecek" diye konuştu.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de Ozan Tufan isyan etti! ''Hakem VAR’a bile gitmedi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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