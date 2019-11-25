Fenerbahçe'de Ozan Tufan isyan etti! ''Hakem VAR’a bile gitmedi''

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan, kendisine yapılan sert müdahale ile ilgili konuştu. Kendisine yapılanın müdahalenin ardından rakibinin kırmızı görmesi gerektiğini söyleyen Ozan, "Hakem, VAR'a bakmaya bile gitmedi. O anda kırmızı gelse denge değişecek" diye konuştu.