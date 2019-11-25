Fenerbahçe'de Ozan Tufan isyan etti! ''Hakem VAR’a bile gitmedi'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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'de isyan etti! ''Hakem VAR’a bile gitmedi''

Fenerbahçe'de Ozan Tufan isyan etti! ''Hakem VAR’a bile gitmedi''

'nin genç yıldızı , kendisine yapılan sert müdahale ile ilgili konuştu. Kendisine yapılanın müdahalenin ardından rakibinin kırmızı görmesi gerektiğini söyleyen Ozan, "Hakem, VAR'a bakmaya bile gitmedi. O anda kırmızı gelse denge değişecek" diye konuştu.

'nin genç yıldızı , kendisine yapılan sert müdahale ile ilgili konuştu. Kendisine yapılanın müdahalenin ardından rakibinin kırmızı görmesi gerektiğini söyleyen Ozan, "Hakem, VAR'a bakmaya bile gitmedi. O anda kırmızı gelse denge değişecek" diye konuştu.

  1. 25.11.2019
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