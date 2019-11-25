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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'de ve isyan! Jailson...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve isyan! Jailson...

deplasmanında son dakikalara 0-0 beraberlikle giren 'de teknik direktör 'ın hamlesi şaşırttı. Fenerbahçe'de son dakikada yapılan hamleler beğenilmedi. Fenerbahe tribünleri skor 0-0 iken 85. dakikada Jailson'un oyuna girmesine şaşırdı.

Btc Türk maçında teknik direktörü 'ın değişiklikleri hem şaşırttı hem de kızdırdı. Statta oyuncu değişikliği sırasına Jailson'un ismi anons edilince sarı-lacivertli taraftarlar homurdandı.

KIRMIZI İSYANI

İkinci yarının henüz başında taç çizgisi kenarında Mina'nın topa vurmak isterken direkt olarak 'a tekme atması sonrası gözler hakem 'a döndü. Ersun Yanal'ın önünde olan pozisyon sonrası kırmızı kart beklentisi oluştu.

DEPLASMAN SORUNU

Sarı-lacivertlilerde deplasman sıkıntısı bitmiyor. Özellikle dışındaki maçlarda Fenerbahçe'nin kazanamama sıkıntısı sürüyor. İstanbul sınırları dışında bu sezon 4. maçına çıkan Fenerbahçe, ilk beraberliğini aldı.

Daha önceki maçlarda Kayserispor'a 1-0 ve Alanyaspor'a 3-1 yenilen sarı-lacivertli ekip, sadece Denizlispor'u 2-1 yendi. İstanbul'da Başakşehir'e karşı çıkılan deplasmanda 2-1 kazanılmış, Galatasaray derbisi 0-0 bitmişti. Fenerbahçe deplasmanlarda 8 puan toplarken, 10 puan yitirdi.

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  1. 25.11.2019
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