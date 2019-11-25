Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve isyan! Jailson...
Yeni Malatyaspor deplasmanında son dakikalara 0-0 beraberlikle giren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın hamlesi şaşırttı. Fenerbahçe'de son dakikada yapılan hamleler beğenilmedi. Fenerbahe tribünleri skor 0-0 iken 85. dakikada Jailson'un oyuna girmesine şaşırdı.
Btc Türk Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın değişiklikleri hem şaşırttı hem de kızdırdı. Statta oyuncu değişikliği sırasına Jailson'un ismi anons edilince sarı-lacivertli taraftarlar homurdandı.
KIRMIZI İSYANI
İkinci yarının henüz başında taç çizgisi kenarında Mina'nın topa vurmak isterken direkt olarak Alper Potuk'a tekme atması sonrası gözler hakem Mete Kalkavan'a döndü. Ersun Yanal'ın önünde olan pozisyon sonrası kırmızı kart beklentisi oluştu.
DEPLASMAN SORUNU
Sarı-lacivertlilerde deplasman sıkıntısı bitmiyor. Özellikle İstanbul dışındaki maçlarda Fenerbahçe'nin kazanamama sıkıntısı sürüyor. İstanbul sınırları dışında bu sezon 4. maçına çıkan Fenerbahçe, ilk beraberliğini aldı.
Daha önceki maçlarda Kayserispor'a 1-0 ve Alanyaspor'a 3-1 yenilen sarı-lacivertli ekip, sadece Denizlispor'u 2-1 yendi. İstanbul'da Başakşehir'e karşı çıkılan deplasmanda 2-1 kazanılmış, Galatasaray derbisi 0-0 bitmişti. Fenerbahçe deplasmanlarda 8 puan toplarken, 10 puan yitirdi.
- 25.11.2019
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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