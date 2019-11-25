Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve isyan! Jailson...

Btc Türk Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın değişiklikleri hem şaşırttı hem de kızdırdı. Statta oyuncu değişikliği sırasına Jailson'un ismi anons edilince sarı-lacivertli taraftarlar homurdandı.

KIRMIZI İSYANI

İkinci yarının henüz başında taç çizgisi kenarında Mina'nın topa vurmak isterken direkt olarak Alper Potuk'a tekme atması sonrası gözler hakem Mete Kalkavan'a döndü. Ersun Yanal'ın önünde olan pozisyon sonrası kırmızı kart beklentisi oluştu.

DEPLASMAN SORUNU

Sarı-lacivertlilerde deplasman sıkıntısı bitmiyor. Özellikle İstanbul dışındaki maçlarda Fenerbahçe'nin kazanamama sıkıntısı sürüyor. İstanbul sınırları dışında bu sezon 4. maçına çıkan Fenerbahçe, ilk beraberliğini aldı.

Daha önceki maçlarda Kayserispor'a 1-0 ve Alanyaspor'a 3-1 yenilen sarı-lacivertli ekip, sadece Denizlispor'u 2-1 yendi. İstanbul'da Başakşehir'e karşı çıkılan deplasmanda 2-1 kazanılmış, Galatasaray derbisi 0-0 bitmişti. Fenerbahçe deplasmanlarda 8 puan toplarken, 10 puan yitirdi.