Fenerbahçe'de Altay bu kez geçit vermedi

Son 5 maçtır kalesinde gol gören Altay Bayındır, bu kez geçit vermedi. Malatyaspor karşısında özellikle ilk yarıda kritik kurtarışlar yapan genç kaleci, öne çıkan isimlerden oldu. F.Bahçe'nin file bekçisi, 39. dakikada Mina, 44'te de Jahovic'in uygun durumda yakaladıkları pozisyonlarda kalesinde devleşti.