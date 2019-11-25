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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'de Altay bu kez geçit vermedi

Fenerbahçe'de Altay bu kez geçit vermedi

Son 5 maçtır kalesinde gol gören , bu kez geçit vermedi. Malatyaspor karşısında özellikle ilk yarıda kritik kurtarışlar yapan genç kaleci, öne çıkan isimlerden oldu. F.Bahçe'nin file bekçisi, 39. dakikada Mina, 44'te de Jahovic'in uygun durumda yakaladıkları pozisyonlarda kalesinde devleşti.

Son 5 maçtır kalesinde gol gören , bu kez geçit vermedi. Malatyaspor karşısında özellikle ilk yarıda kritik kurtarışlar yapan genç kaleci, öne çıkan isimlerden oldu. F.Bahçe'nin file bekçisi, 39. dakikada Mina, 44'te de Jahovic'in uygun durumda yakaladıkları pozisyonlarda kalesinde devleşti.

  1. 25.11.2019
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