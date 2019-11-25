Fenerbahçe'de Altay bu kez geçit vermedi
Son 5 maçtır kalesinde gol gören Altay Bayındır, bu kez geçit vermedi. Malatyaspor karşısında özellikle ilk yarıda kritik kurtarışlar yapan genç kaleci, öne çıkan isimlerden oldu. F.Bahçe'nin file bekçisi, 39. dakikada Mina, 44'te de Jahovic'in uygun durumda yakaladıkları pozisyonlarda kalesinde devleşti.
Son 5 maçtır kalesinde gol gören Altay Bayındır, bu kez geçit vermedi. Malatyaspor karşısında özellikle ilk yarıda kritik kurtarışlar yapan genç kaleci, öne çıkan isimlerden oldu. F.Bahçe'nin file bekçisi, 39. dakikada Mina, 44'te de Jahovic'in uygun durumda yakaladıkları pozisyonlarda kalesinde devleşti.
- 25.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de Altay bu kez geçit vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.