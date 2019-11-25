Dertlasman
Zirveyi zorlamak için mutlak 3 puan parolasıyla Yeni Malatyaspor karşısına çıkan Fenerbahçe, umduğunu bulamadı. Fenerbahçe, bir penaltı kaçırdığı Yeni Malatya karşısında 2 puan bıraktı. Bu sezon deplasmanda toplamda 10 puan gitti.
ŞANSIMIZ YOK
Dirar: Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Deplasmanlarda bulduğumuz fırsatları gole çevirememe şansızlığımız var. Rakiplerimiz de puan kaybedecek.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ!
BİR önceki Kayseri deplasmanını da 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 2019 takvim senesinde ilk kez üst üste iki Süper Lig deplasmanında gol atamadı. Sarılacivertli takım dış sahada sadece 4 gol atarken, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.
ALPER 1 YIL SONRA 11'DE
Alper uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirdi. Karşılaşmaya 11'de başlayan Alper, en son geçen sezonun 3. haftasındaki Göztepe maçında 11 çıkmıştı. Alper, dün forvette görev yaptı, istenen verimi sağlayamadı.
4 EKSİKLE ÇIKTILAR
Fenerbahçe, Malatya karşısına 4 eksikle çıktı. Sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan Mevlüt Erdinç, Vedat Muric, Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla kadroda yer almadı.
EMRE YİNE ATAMADI
İLK yarının sonunda penaltı atışını kaçıran kaptan Emre Belözoğlu, kullandığı son dört penaltı vuruşunun ikisinden faydalanamadı. Dünkü penaltı ayrıca Emre'nin Mayıs 2018'den bu yana ligde kaçırdığı ilk penaltı oldu.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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