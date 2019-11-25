Dertlasman - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Dertlasman

Dertlasman

Dertlasman

Zirveyi zorlamak için mutlak 3 puan parolasıyla karşısına çıkan , umduğunu bulamadı. Fenerbahçe, bir penaltı kaçırdığı Yeni Malatya karşısında 2 puan bıraktı. Bu sezon deplasmanda toplamda 10 puan gitti.

Zirveyi zorlamak için mutlak 3 puan parolasıyla karşısına çıkan , umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertli takım, bir de penaltı atışından yararlanamadığı mücadelede rakibiyle golsüz berabere kaldı. Kanarya'da penaltıyı kaçıran ise tecrübe abidesi oldu. Puanını 21'e yükselten Fenerbahçe'nin bu sezonki kayıplarında dış saha maçlarının ise ayrı bir önemi var. Altıncı deplasman sınavına çıkan sarı-lacivertli takım, bu alanda 2 yenilgi ve 2 beraberlikle toplamda 10 puan yitirdi. Dış sahada ve Denizlispor'u 2-1 yenen Kanarya Alanyaspor (3-1) ve 'a (1-0) ise mağlup olmuştu. Diğer beraberlik ise 0-0 sonuçlanan derbisinde alınmıştı. Son yıllarda dış saha maçlarını kazanmakta zorlanan Fenerbahçe'de bu sıkıntıya çözüm bulamıyor. Kanarya ligde gelecek hafta da deplasmanına gidecek.

ŞANSIMIZ YOK
Dirar: Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Deplasmanlarda bulduğumuz fırsatları gole çevirememe şansızlığımız var. Rakiplerimiz de puan kaybedecek.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ!
BİR önceki Kayseri deplasmanını da 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 2019 takvim senesinde ilk kez üst üste iki deplasmanında gol atamadı. Sarılacivertli takım dış sahada sadece 4 gol atarken, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

ALPER 1 YIL SONRA 11'DE
Alper uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirdi. Karşılaşmaya 11'de başlayan Alper, en son geçen sezonun 3. haftasındaki Göztepe maçında 11 çıkmıştı. Alper, dün forvette görev yaptı, istenen verimi sağlayamadı.

4 EKSİKLE ÇIKTILAR
Fenerbahçe, Malatya karşısına 4 eksikle çıktı. Sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan , Vedat Muric, Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla kadroda yer almadı.

EMRE YİNE ATAMADI
İLK yarının sonunda penaltı atışını kaçıran kaptan Emre Belözoğlu, kullandığı son dört penaltı vuruşunun ikisinden faydalanamadı. Dünkü penaltı ayrıca Emre'nin Mayıs 2018'den bu yana ligde kaçırdığı ilk penaltı oldu.
  1. 25.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dertlasman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN