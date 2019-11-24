Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

'in 12. haftasında, , deplasmanda karşısında mücadele verecek. Ligde 20 puanla 3. sırada yer alan sarı lacivertliler sahadan üç puanla ayrılarak liderlik yarışını devam ettirmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise kendi evinden galibiyetle ayrılmak için performans sergileyecek. Peki, Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

BtcTurk , 'in 12. haftasında sahasında ile karşılaşıyor. Yeni Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem yönetecek.

Ligin son 2 haftasında dış sahada oynadığı ve müsabakalarında birer puan alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak, taraftarını mutlu etmenin hesabını yapıyor.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

24 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak.

MEVLÜT ERDİNÇ ŞOKU!

Vedat Muriqi'in sakatlığı sebebiyle elinde tek santrfor seçeneği olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Malatyaspor karşısında ilk 11'de olması beklenen 32 yaşındaki de sakatlanarak maç kadrosundan çıkarıldı.

Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

MINA'DAN İDDİALI SÖZLER!

Mina, Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Bunu bildiğimiz için çok iyi çalışıyoruz. Ligde liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. Kendimizi maça pozitif hazırlıyoruz. Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz" diye konuştu.

  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 12:07
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