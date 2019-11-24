Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin son 2 haftasında dış sahada oynadığı Kasımpaşa ve Göztepe müsabakalarında birer puan alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak, taraftarını mutlu etmenin hesabını yapıyor.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

24 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak.

MEVLÜT ERDİNÇ ŞOKU!

Vedat Muriqi'in sakatlığı sebebiyle elinde tek santrfor seçeneği olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Malatyaspor karşısında ilk 11'de olması beklenen 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç de sakatlanarak maç kadrosundan çıkarıldı.

Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

MINA'DAN İDDİALI SÖZLER!

Mina, Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Bunu bildiğimiz için çok iyi çalışıyoruz. Ligde liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. Kendimizi maça pozitif hazırlıyoruz. Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz" diye konuştu.