Fenerbahçe'de potada rakip Darüşşafaka
THY Avrupa Ligi'nde önceki geceyi Asvel galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe Beko, bugün de lig sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ülker Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Tivibu Spor 2'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde önceki geceyi Asvel galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe Beko, bugün de lig sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ülker Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Tivibu Spor 2'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de potada rakip Darüşşafaka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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