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24 Kasım 2019, Pazar
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'de potada rakip

Fenerbahçe'de potada rakip Darüşşafaka

'nde önceki geceyi Asvel galibiyetiyle kapatan Beko, bugün de lig sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 'nda oynanacak karşılaşmada 'yı ağırlayacak. 2'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

'nde önceki geceyi Asvel galibiyetiyle kapatan Beko, bugün de lig sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 'nda oynanacak karşılaşmada 'yı ağırlayacak. 2'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

  1. 24.11.2019
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