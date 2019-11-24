Berke Özer: Bu sezon daha iyiyiz

Sezon başında Westerlo'ya kiralanan Berke, Samandıra'daydı. Tedavisi için İstanbul'da bulunan genç kaleci, Fenerbahçe'nin Malatya maçı için de şunları söyledi: "Bu sezon çok daha iyiyiz. Tek bir hedefimiz var. O da şampiyonluk. Herkes çok hazır ve istekli. Deplasmanda kazanmak da çok önemli. İnşallah maçı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha atacağız."