Berke Özer: Bu sezon daha iyiyiz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Berke Özer: Bu sezon daha iyiyiz

Berke Özer: Bu sezon daha iyiyiz

Berke Özer: Bu sezon daha iyiyiz

Sezon başında Westerlo'ya kiralanan Berke, Samandıra'daydı. Tedavisi için 'da bulunan genç kaleci, 'nin maçı için de şunları söyledi: "Bu sezon çok daha iyiyiz. Tek bir hedefimiz var. O da şampiyonluk. Herkes çok hazır ve istekli. Deplasmanda kazanmak da çok önemli. İnşallah maçı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha atacağız."

Sezon başında Westerlo'ya kiralanan Berke, Samandıra'daydı. Tedavisi için 'da bulunan genç kaleci, 'nin maçı için de şunları söyledi: "Bu sezon çok daha iyiyiz. Tek bir hedefimiz var. O da şampiyonluk. Herkes çok hazır ve istekli. Deplasmanda kazanmak da çok önemli. İnşallah maçı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha atacağız."

  1. 24.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berke Özer: Bu sezon daha iyiyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN