Berke Özer: Bu sezon daha iyiyiz
Sezon başında Westerlo'ya kiralanan Berke, Samandıra'daydı. Tedavisi için İstanbul'da bulunan genç kaleci, Fenerbahçe'nin Malatya maçı için de şunları söyledi: "Bu sezon çok daha iyiyiz. Tek bir hedefimiz var. O da şampiyonluk. Herkes çok hazır ve istekli. Deplasmanda kazanmak da çok önemli. İnşallah maçı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha atacağız."
Sezon başında Westerlo'ya kiralanan Berke, Samandıra'daydı. Tedavisi için İstanbul'da bulunan genç kaleci, Fenerbahçe'nin Malatya maçı için de şunları söyledi: "Bu sezon çok daha iyiyiz. Tek bir hedefimiz var. O da şampiyonluk. Herkes çok hazır ve istekli. Deplasmanda kazanmak da çok önemli. İnşallah maçı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha atacağız."
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Berke Özer: Bu sezon daha iyiyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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