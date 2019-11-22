Ülker Stadı’nda bir ilk
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen HeForShe hareketine destek veren Fenerbahçe, bir ilke daha imza attı. Sarı-lacivertliler, kulüp bünyesinde çalışan anneler ile stada gelecek bebekli aileler için bebek bakım odası açtı.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen HeForShe hareketine destek veren Fenerbahçe, bir ilke daha imza attı. Sarı-lacivertliler, kulüp bünyesinde çalışan anneler ile stada gelecek bebekli aileler için bebek bakım odası açtı. 7'den 70'e taraftarları maçlara çekmeyi hedefleyen F.Bahçe, bu odaların fotoğraflarını da kamuoyuyla paylaştı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Ülker Stadı’nda bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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