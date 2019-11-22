Ülker Stadı’nda bir ilk

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen HeForShe hareketine destek veren Fenerbahçe, bir ilke daha imza attı. Sarı-lacivertliler, kulüp bünyesinde çalışan anneler ile stada gelecek bebekli aileler için bebek bakım odası açtı. 7'den 70'e taraftarları maçlara çekmeyi hedefleyen F.Bahçe, bu odaların fotoğraflarını da kamuoyuyla paylaştı.