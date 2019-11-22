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22 Kasım 2019, Cuma
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Ülker Stadı’nda bir ilk

Ülker Stadı’nda bir ilk

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen HeForShe hareketine destek veren , bir ilke daha imza attı. Sarı-lacivertliler, kulüp bünyesinde çalışan anneler ile stada gelecek bebekli aileler için bebek bakım odası açtı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen HeForShe hareketine destek veren , bir ilke daha imza attı. Sarı-lacivertliler, kulüp bünyesinde çalışan anneler ile stada gelecek bebekli aileler için bebek bakım odası açtı. 7'den 70'e taraftarları maçlara çekmeyi hedefleyen F.Bahçe, bu odaların fotoğraflarını da kamuoyuyla paylaştı.

  1. 22.11.2019
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