ASVEL - Fenerbahçe Beko | CANLI
THY EuroLeague 10. hafta mücdelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 10. haftasında Fransa deplasmanında LDLC Asvel Villeurbanne ile deplasmanda karşılaşıyor.
Fenerbahçe, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk mücadelesinde 20 Kasım Çarşamba günü Barcelona'ya konuk oldu. Temsilcimiz, mücadeleyi 89-63 kaybederek 9 hafta sonunda 7. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Asvel karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.
TSİ 22:45'te Astroballe'de başlayan mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Spiros Gkontas (Yunanistan) ve Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetiyor.
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CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 16 - 19 FENERBAHÇE BEKO
İLK YARI SONUCU: ASVEL 36-48 FENERBAHÇE BEKO
3. PERİYOT OYNANIYOR: ASVEL 39-54 FENERBAHÇE BEKO
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 23:58
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
ASVEL - Fenerbahçe Beko | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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