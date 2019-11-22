ASVEL - Fenerbahçe Beko | CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 10. haftasında Fransa deplasmanında LDLC Asvel Villeurbanne ile deplasmanda karşılaşıyor.

Fenerbahçe, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk mücadelesinde 20 Kasım Çarşamba günü Barcelona'ya konuk oldu. Temsilcimiz, mücadeleyi 89-63 kaybederek 9 hafta sonunda 7. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Asvel karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.



TSİ 22:45'te Astroballe'de başlayan mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Spiros Gkontas (Yunanistan) ve Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

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CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 16 - 19 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: ASVEL 36-48 FENERBAHÇE BEKO

3. PERİYOT OYNANIYOR: ASVEL 39-54 FENERBAHÇE BEKO