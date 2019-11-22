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22 Kasım 2019, Cuma
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- Beko | CANLI

ASVEL - Fenerbahçe Beko | CANLI

EuroLeague 10. hafta mücdelesinde temsilcimiz Beko deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanında LDLC Villeurbanne ile deplasmanda karşılaşıyor.

, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk mücadelesinde 20 Kasım Çarşamba günü 'ya konuk oldu. Temsilcimiz, mücadeleyi 89-63 kaybederek 9 hafta sonunda 7. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Asvel karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

TSİ 22:45'te Astroballe'de başlayan mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Spiros Gkontas () ve Jordi Aliaga () hakem üçlüsü yönetiyor.

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CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 16 - 19 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: ASVEL 36-48 FENERBAHÇE BEKO

3. PERİYOT OYNANIYOR: ASVEL 39-54 FENERBAHÇE BEKO

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 23:58
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