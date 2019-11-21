Max Kruse ve Vedat Muriç'e özel program
Fenerbahçe, Süper Lig’in 12’nci haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idman, saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla sona erdi.
MAX KRUSE VE VEDAT MURİÇ'E ÖZEL PROGRAM
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Max Kruse ve Vedat Muriç, özel program dahilinde çalışırken Nabil Dirar ise rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına milli takım kamplarından dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc katılırken, Mauricio Isla ise milli takım kampından dönmediği için idmanda yer almadı.
Öte yandan tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izleyen Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri, takım menajeri Volkan Ballı ve yardımcı antrenör Volkan Demirel ile bir araya geldi ve çiçek takdim etti.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 00:29
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Max Kruse ve Vedat Muriç'e özel program haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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