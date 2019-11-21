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21 Kasım 2019, Perşembe
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ve 'e özel program

Max Kruse ve Vedat Muriç'e özel program

, ’in 12’nci haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlıkları bulunan ve özel program dahilinde çalıştı.

, 'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleşen idman, saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla sona erdi.

MAX KRUSE VE VEDAT MURİÇ'E ÖZEL PROGRAM

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden ve , özel program dahilinde çalışırken Nabil Dirar ise rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına kamplarından dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc katılırken, Mauricio Isla ise milli takım kampından dönmediği için idmanda yer almadı.

Öte yandan tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izleyen Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri, takım menajeri ve yardımcı antrenör ile bir araya geldi ve çiçek takdim etti.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 00:29
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