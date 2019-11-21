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21 Kasım 2019, Perşembe
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'de yıldızlar yine takımdan ayrı

Fenerbahçe'de yıldızlar yine takımdan ayrı

'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Samandıra'da yönetiminde çalışan sarı- lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Yeni Malatyaspor'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Samandıra'da yönetiminde çalışan sarı- lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ile Vedat Muriç kendilerine verilen özel programı uyguladı. Milli takımlardan dönen Rodrigues ile Zanka rejenerasyon çalışması yaptı.


MURİÇ'TE SON DAKİKA
Kasımpaşa ile oynanan maçta ayak bileği burkulan Vedat Muriç'ten kötü haber geldi. Tedavisine devam edilen Fenerbahçeli yıldızın ayak bileğinde kan biriktiği öğrenildi. Sağlık ekibinin toplanan kanın dağılmasını beklediği ve risk almak istemediği belirtildi.

  1. 21.11.2019
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