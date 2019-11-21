Fenerbahçe'de yıldızlar yine takımdan ayrı
Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Samandıra'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı- lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Samandıra'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı- lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ile Vedat Muriç kendilerine verilen özel programı uyguladı. Milli takımlardan dönen Rodrigues ile Zanka rejenerasyon çalışması yaptı.
MURİÇ'TE SON DAKİKA
Kasımpaşa ile oynanan maçta ayak bileği burkulan Vedat Muriç'ten kötü haber geldi. Tedavisine devam edilen Fenerbahçeli yıldızın ayak bileğinde kan biriktiği öğrenildi. Sağlık ekibinin toplanan kanın dağılmasını beklediği ve risk almak istemediği belirtildi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Fenerbahçe'de yıldızlar yine takımdan ayrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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