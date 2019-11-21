Fenerbahçe'de yıldızlar yine takımdan ayrı

Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Samandıra'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı- lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ile Vedat Muriç kendilerine verilen özel programı uyguladı. Milli takımlardan dönen Rodrigues ile Zanka rejenerasyon çalışması yaptı.



MURİÇ'TE SON DAKİKA

Kasımpaşa ile oynanan maçta ayak bileği burkulan Vedat Muriç'ten kötü haber geldi. Tedavisine devam edilen Fenerbahçeli yıldızın ayak bileğinde kan biriktiği öğrenildi. Sağlık ekibinin toplanan kanın dağılmasını beklediği ve risk almak istemediği belirtildi.