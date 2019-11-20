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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'nin liderlik hayali direkten döndü!

Fenerbahçe'nin liderlik hayali direkten döndü!

'nin bu sezonki en büyük rakibi direkler oldu. Lider Sivas’ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, direkten dönen topları gole çevirse, 4 puan farkla zirvede yer alacaktı.

'nin bu sezonki en büyük rakibi direkler! , 'de sezonun ilk 11 haftasında tam 10 kez direkleri aşamadı. Bu nedenle 5 puan kaybeden teknik direktör ve öğrencileri, 4 puan farkla zirvede yer alabilirdi.

'de 1-1 biten karşılaşmasında , direği aşamadı ve Kanarya, muhtemel 2 puanda oldu. Deplasmanda 1-0 kaybedilen mücadelesinde de , Luiz Gustavo Vedat Muriç direğe nişanladı ve sarı lacivertliler puansız döndü.

MURİÇ 4 KEZ

Fenerbahçe'de bu sezon direkten dönen 10 topun 4'ünün altında Vedat Muriç'in imzası bulunuyor. Kosovalı yıldız, , , ve maçlarında direğe takıldı. Muriç'in ardından Garry Rodrigues 2, Victor Moses, Gustavo ve Nabil Dirar da bu sezon Süper Lig'de 1'er kez direği aşamadı.

  1. 20.11.2019
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