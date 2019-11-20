Fenerbahçe'nin liderlik hayali direkten döndü!

Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük rakibi direkler! Sarı lacivertliler, Süper Lig'de sezonun ilk 11 haftasında tam 10 kez direkleri aşamadı. Bu nedenle 5 puan kaybeden teknik direktör Ersun Yanal ve öğrencileri, 4 puan farkla zirvede yer alabilirdi.

Kadıköy'de 1-1 biten Trabzonspor karşılaşmasında Garry Rodrigues, direği aşamadı ve Kanarya, muhtemel 2 puanda oldu. Deplasmanda 1-0 kaybedilen Kayserispor mücadelesinde de Victor Moses, Luiz Gustavo Vedat Muriç direğe nişanladı ve sarı lacivertliler puansız döndü.

MURİÇ 4 KEZ

Fenerbahçe'de bu sezon direkten dönen 10 topun 4'ünün altında Vedat Muriç'in imzası bulunuyor. Kosovalı yıldız, Başakşehir, Denizli, Konya ve Kayseri maçlarında direğe takıldı. Muriç'in ardından Garry Rodrigues 2, Victor Moses, Gustavo ve Nabil Dirar da bu sezon Süper Lig'de 1'er kez direği aşamadı.