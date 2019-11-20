Fenerbahçe'nin liderlik hayali direkten döndü!
Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük rakibi direkler oldu. Lider Sivas’ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, direkten dönen topları gole çevirse, 4 puan farkla zirvede yer alacaktı.
Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük rakibi direkler! Sarı lacivertliler, Süper Lig'de sezonun ilk 11 haftasında tam 10 kez direkleri aşamadı. Bu nedenle 5 puan kaybeden teknik direktör Ersun Yanal ve öğrencileri, 4 puan farkla zirvede yer alabilirdi.
Kadıköy'de 1-1 biten Trabzonspor karşılaşmasında Garry Rodrigues, direği aşamadı ve Kanarya, muhtemel 2 puanda oldu. Deplasmanda 1-0 kaybedilen Kayserispor mücadelesinde de Victor Moses, Luiz Gustavo Vedat Muriç direğe nişanladı ve sarı lacivertliler puansız döndü.
MURİÇ 4 KEZ
Fenerbahçe'de bu sezon direkten dönen 10 topun 4'ünün altında Vedat Muriç'in imzası bulunuyor. Kosovalı yıldız, Başakşehir, Denizli, Konya ve Kayseri maçlarında direğe takıldı. Muriç'in ardından Garry Rodrigues 2, Victor Moses, Gustavo ve Nabil Dirar da bu sezon Süper Lig'de 1'er kez direği aşamadı.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
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hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
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