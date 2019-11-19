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19 Kasım 2019, Salı
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O liste hazır!

O liste hazır!

Sarı-lacivertlilerde ocak ayında yapılacak transferler kadar gönderilecek isimler üzerinde de bir çalışma var. , beklentilerin altında kalan isimlerin teklif gelmesi halinde satılabileceğini yönetime iletti.

Sarı-lacivertlilerde ocak ayında yapılacak transferler kadar gönderilecek isimler üzerinde de bir çalışma var. , beklentilerin altında kalan isimlerin teklif gelmesi halinde satılabileceğini yönetime iletti. Bu listede , ve Miha Zajc'ın olduğu öğrenildi.

  1. 19.11.2019
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