O liste hazır!
Sarı-lacivertlilerde ocak ayında yapılacak transferler kadar gönderilecek isimler üzerinde de bir çalışma var. Teknik direktör Ersun Yanal, beklentilerin altında kalan isimlerin teklif gelmesi halinde satılabileceğini yönetime iletti.
Sarı-lacivertlilerde ocak ayında yapılacak transferler kadar gönderilecek isimler üzerinde de bir çalışma var. Teknik direktör Ersun Yanal, beklentilerin altında kalan isimlerin teklif gelmesi halinde satılabileceğini yönetime iletti. Bu listede Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Miha Zajc'ın olduğu öğrenildi.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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