‘Kruse’nin yeri dolmaz’

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Kruse'ye eski takımından övgü dolu sözler geldi. Kruse'nin 3 sezon formasını giydiği Werder Bremen'den takım arkadaşı Fin Bartels, Alman yıldızın yerini doldurmanın çok zor olduğunu belirtip, "Max Kruse, çok eşsiz bir oyuncu ve karakter. Takım içinde en iyi arkadaşımdı. Onunla sürekli yazışıyoruz. Bana, İstanbul'da ve Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Max Kruse ile Bundesliga'yı 8. sırada bitiren W.Bremen, 11 haftası geride kalan ligde 14.'lükte yer alıyor.