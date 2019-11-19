‘Kruse’nin yeri dolmaz’ - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri ‘Kruse’nin yeri dolmaz’

‘Kruse’nin yeri dolmaz’

‘Kruse’nin yeri dolmaz’

'nin sezon başında kadrosuna kattığı 'ye eski takımından övgü dolu sözler geldi. Kruse'nin 3 sezon formasını giydiği 'den takım arkadaşı , Alman yıldızın yerini doldurmanın çok zor olduğunu belirtti.

'nin sezon başında kadrosuna kattığı 'ye eski takımından övgü dolu sözler geldi. Kruse'nin 3 sezon formasını giydiği 'den takım arkadaşı , Alman yıldızın yerini doldurmanın çok zor olduğunu belirtip, "Max Kruse, çok eşsiz bir oyuncu ve karakter. Takım içinde en iyi arkadaşımdı. Onunla sürekli yazışıyoruz. Bana, 'da ve Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Max Kruse ile Bundesliga'yı 8. sırada bitiren W.Bremen, 11 haftası geride kalan ligde 14.'lükte yer alıyor.

  1. 19.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kruse’nin yeri dolmaz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN