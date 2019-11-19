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19 Kasım 2019, Salı
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İki isim imza atacak

İki isim imza atacak

Sözleşmeleri sona erecek olan isimlerden ve , imza atmaya hazır... Yönetimin masaya oturduğu iki oyuncunun da her konuda anlaşmaya sıcak baktığı belirtildi.

Sözleşmeleri sona erecek olan isimlerden ve , imza atmaya hazır... Yönetimin masaya oturduğu iki oyuncunun da her konuda anlaşmaya sıcak baktığı belirtildi. 'nin önümüzdeki günlerde her iki futbolcuyla da ikişer senelik sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

  1. 19.11.2019
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