İki isim imza atacak

Sözleşmeleri sona erecek olan isimlerden Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, imza atmaya hazır... Yönetimin masaya oturduğu iki oyuncunun da her konuda anlaşmaya sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde her iki futbolcuyla da ikişer senelik sözleşme imzalayacağı ifade edildi.