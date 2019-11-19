İki isim imza atacak
Sözleşmeleri sona erecek olan isimlerden Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, imza atmaya hazır... Yönetimin masaya oturduğu iki oyuncunun da her konuda anlaşmaya sıcak baktığı belirtildi.
Sözleşmeleri sona erecek olan isimlerden Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, imza atmaya hazır... Yönetimin masaya oturduğu iki oyuncunun da her konuda anlaşmaya sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde her iki futbolcuyla da ikişer senelik sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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