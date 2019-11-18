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18 Kasım 2019, Pazartesi
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’in acı günü

Oğuz Çetin’in acı günü

'nin efsane isimleri arasında yer alan ve bir dönem teknik direktörlük de yapan , dün babası Nihat Çetin'i son yolculuğuna uğurladı. 81 yaşındaki Çetin, Rüstempaşa Cami'ndeki öğle namazının ardından Sapanca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'nin efsane isimleri arasında yer alan ve bir dönem teknik direktörlük de yapan , dün babası Nihat Çetin'i son yolculuğuna uğurladı. 81 yaşındaki Çetin, Rüstempaşa Cami'ndeki öğle namazının ardından Sapanca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  1. 18.11.2019
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