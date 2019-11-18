Oğuz Çetin’in acı günü
Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan ve bir dönem teknik direktörlük de yapan Oğuz Çetin, dün babası Nihat Çetin'i son yolculuğuna uğurladı. 81 yaşındaki Çetin, Rüstempaşa Cami'ndeki öğle namazının ardından Sapanca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan ve bir dönem teknik direktörlük de yapan Oğuz Çetin, dün babası Nihat Çetin'i son yolculuğuna uğurladı. 81 yaşındaki Çetin, Rüstempaşa Cami'ndeki öğle namazının ardından Sapanca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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