De Colo’ya büyük onur

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo, Euroleague'de son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcu seçiminde aday olarak gösterildi. Fransız basketbolcu CSKA ile 2 kez bu kupayı kazandı. 2016'da Final-Four'un MVP'si seçilmişti.