De Colo’ya büyük onur
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo, Euroleague'de son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcu seçiminde aday olarak gösterildi.
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo, Euroleague'de son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcu seçiminde aday olarak gösterildi. Fransız basketbolcu CSKA ile 2 kez bu kupayı kazandı. 2016'da Final-Four'un MVP'si seçilmişti.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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