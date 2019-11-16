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16 Kasım 2019, Cumartesi
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De ’ya büyük onur

De Colo’ya büyük onur

'nun yıldızı Nando De , 'de son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcu seçiminde aday olarak gösterildi.

'nun yıldızı Nando De , 'de son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcu seçiminde aday olarak gösterildi. Fransız basketbolcu CSKA ile 2 kez bu kupayı kazandı. 2016'da Final-Four'un MVP'si seçilmişti.

  1. 16.11.2019
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