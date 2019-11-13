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13 Kasım 2019, Çarşamba
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hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte maçında ayak bileğinde grade 2 burkulma olan Vedat Muriç'in ise tedavisine tesislerde başlandı.

Fenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

  1. 13.11.2019
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