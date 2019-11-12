Fenerbahçe Beko’ya taraftarlardan moral ziyareti
Turkish Airlines Euroleague ve ING Basketbol Ligi’nde art arda önemli maçlara çıkacak olan Fenerbahçe Beko’da taraftarlar destek olmak amacıyla takımı ziyaret etti.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 8'inci haftasında konuk olacağı CSKA Moskova maçının hazırlıklarına Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptığı antrenman ile devam etti.
Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, Başkan Vekili Semih Özsoy'un da yer aldığı organizasyonda Başantrenör Zeljko Obradovic ve basketbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve hediyelerini takdim etme fırsatı buldu.
Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
- 13.11.2019
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