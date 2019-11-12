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12 Kasım 2019, Salı
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’ya taraftarlardan moral ziyareti

Fenerbahçe Beko’ya taraftarlardan moral ziyareti

Euroleague ve ING ’nde art arda önemli maçlara çıkacak olan ’da taraftarlar olmak amacıyla takımı ziyaret etti.

, EuroLeague'in 8'inci haftasında konuk olacağı CSKA maçının hazırlıklarına Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptığı antrenman ile devam etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grubu, Başkan Vekili Semih Özsoy'un da yer aldığı organizasyonda Başantrenör Zeljko Obradovic ve basketbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve hediyelerini takdim etme fırsatı buldu.

Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

  1. 13.11.2019
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