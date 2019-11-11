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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Zajc’a müşteri aranıyor

Zajc’a müşteri aranıyor

, Gustavo, ve Rodrigues'in gelişinin ardından formayı unutan 'ın günleri sayılı... Sloven oyuncunun devre arasında satılması planlanıyor.

Yönetim, iyi bir bonservis geliri elde edebilmek için Zajc'ın milli takımda kendini göstermesini umuyor. 25 yaşındaki oyuncu ligde 3 maçta 82 dakika şans bulurken, gol ve asist katkısı yapamadı.

MİLLİLER AYRILDI
Milli takımlara davet edilen (Slovenya), Vedat Muriç (), Nabil Dirar (Fas), Isla (Şili), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Zanka () ülkelerine gitti. , Hasan Ali, Deniz Türüç ve bugün A 'ın, kaleci Altay , Muhammed Gümüşkaya ise U19 Milli Takımı'nın kampına katılacak. Ferdi Kadıoğlu da U21'e gidecek.

  1. 11.11.2019
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