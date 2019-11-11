Zajc’a müşteri aranıyor
Emre, Gustavo, Ozan Tufan ve Rodrigues'in gelişinin ardından formayı unutan Miha Zajc'ın günleri sayılı... Sloven oyuncunun devre arasında satılması planlanıyor.
Yönetim, iyi bir bonservis geliri elde edebilmek için Zajc'ın milli takımda kendini göstermesini umuyor. 25 yaşındaki oyuncu ligde 3 maçta 82 dakika şans bulurken, gol ve asist katkısı yapamadı.
MİLLİLER AYRILDI
Milli takımlara davet edilen Miha Zajc (Slovenya), Vedat Muriç (Kosova), Nabil Dirar (Fas), Isla (Şili), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Zanka (Danimarka) ülkelerine gitti. Emre, Hasan Ali, Deniz Türüç ve Ozan Tufan bugün A Milli Takım'ın, kaleci Altay U21, Muhammed Gümüşkaya ise U19 Milli Takımı'nın kampına katılacak. Ferdi Kadıoğlu da Hollanda U21'e gidecek.
- 11.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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