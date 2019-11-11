Zajc’a müşteri aranıyor

Yönetim, iyi bir bonservis geliri elde edebilmek için Zajc'ın milli takımda kendini göstermesini umuyor. 25 yaşındaki oyuncu ligde 3 maçta 82 dakika şans bulurken, gol ve asist katkısı yapamadı.



MİLLİLER AYRILDI

Milli takımlara davet edilen Miha Zajc (Slovenya), Vedat Muriç (Kosova), Nabil Dirar (Fas), Isla (Şili), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Zanka (Danimarka) ülkelerine gitti. Emre, Hasan Ali, Deniz Türüç ve Ozan Tufan bugün A Milli Takım'ın, kaleci Altay U21, Muhammed Gümüşkaya ise U19 Milli Takımı'nın kampına katılacak. Ferdi Kadıoğlu da Hollanda U21'e gidecek.