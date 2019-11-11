Tolga’nın dönüşü

Fenerbahçe'de geride kalan 11 haftanın öne çıkan isimlerinden birisi Tolga Ciğerci oldu. Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra kadroya dahil edilen gurbetçi orta saha, geçtiğimiz sezon ayak baş parmağındaki sakatlığı nedeniyle katkı sağlayamamıştı. Yönetim, iyileşen 27 yaşındaki oyuncunun kontratını riske girerek 1 yıl daha uzattı. Ciğerci, yönetimi utandırmadı. Ligde bu sezon 8'i ilk onbirde olmak üzere 11 maçta 717 dakika sahada kalan oyuncu, 2 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. Takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. Son Kasımpaşa maçında Serdar'ın attığı galibiyet golünün ortasını yapan Tolga'nın gözü şimdi ay-yıldızlı formada. Bu performansını sürdürmesi halinde A Milli Takım'a davet edilmesinin de uzun sürmeyeceği belirtiliyor.



ALTAY: ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ

Kaleci Altay, araya galibiyetle girmenin sevincini yaşadıklarını, yapacakları çalışmalarla daha iyi seviyeye gelip, ligi şampiyon bitirmek istediklerini söyledi. Kendi performansı için de, "Eleştirilere bakmadan çalışıp, seviyemi yukarı taşımaya uğraşıyorum" dedi.