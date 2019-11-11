Tolga’nın dönüşü
‘Bitti’ gözüyle bakılan Tolga Ciğerci, 11 haftada 717 dakika forma giydi ve 2 gol+2 asistle takıma önemli skor katkısı yaptı. Orta sahada kilit isim oldu.
Fenerbahçe'de geride kalan 11 haftanın öne çıkan isimlerinden birisi Tolga Ciğerci oldu. Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra kadroya dahil edilen gurbetçi orta saha, geçtiğimiz sezon ayak baş parmağındaki sakatlığı nedeniyle katkı sağlayamamıştı. Yönetim, iyileşen 27 yaşındaki oyuncunun kontratını riske girerek 1 yıl daha uzattı. Ciğerci, yönetimi utandırmadı. Ligde bu sezon 8'i ilk onbirde olmak üzere 11 maçta 717 dakika sahada kalan oyuncu, 2 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. Takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. Son Kasımpaşa maçında Serdar'ın attığı galibiyet golünün ortasını yapan Tolga'nın gözü şimdi ay-yıldızlı formada. Bu performansını sürdürmesi halinde A Milli Takım'a davet edilmesinin de uzun sürmeyeceği belirtiliyor.
ALTAY: ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ
Kaleci Altay, araya galibiyetle girmenin sevincini yaşadıklarını, yapacakları çalışmalarla daha iyi seviyeye gelip, ligi şampiyon bitirmek istediklerini söyledi. Kendi performansı için de, "Eleştirilere bakmadan çalışıp, seviyemi yukarı taşımaya uğraşıyorum" dedi.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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