Hasan Ali Kaldırım: Sezon sonunda hedefimize ulaşacağız - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Hasan : Sezon sonunda hedefimize ulaşacağız

Hasan Ali Kaldırım: Sezon sonunda hedefimize ulaşacağız

'nin sol beki Hasan , sakatlığının ardından yeniden A Milli Futbol Takımı'na çağrılmanın mutluluğunu yaşıyor. Sakatlığının geçmesinin ardından 4 maç sonra aday kadrosuna davet edilen , yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı ekibe çağrılmasını değerlendirdi.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giymediğini belirten , "Her geçen hafta forma giriyorum. Bir kez daha milli takımda olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki şansına ilişkin Hasan Ali, "Önümüzde iki kritik maç bizleri bekliyor. Ama bizler İzlanda karşısında istediğimizi elde ederek Andorra maçına kalmadan EURO 2020'yi garantilemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Desteklerinden dolayı Fenerbahçe'de sağlık ekibine teşekkür eden Hasan Ali, sarı-lacivertli takımın lig mücadelesine ilişkin de şunları kaydetti:

Son maçımızdaki istisnai durumu saymazsak takım olarak ligin en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine koyarak giderek sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Şampiyonluğu çok özleyen bir camia var. Kalan maçlarımızda maksimum puanla ilk yarı sonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin Fenerbahçe'den yana olduğunu hissediyoruz. Futbolda bazen oyun kadar inanmışlık, birlik beraberlik de şampiyonluk için çok önemlidir.

Taraftarlara da seslenen Hasan , "Yakaladığımız uyum, takımdaşlık üst seviyede. Tüm takım arkadaşlarımla özverili bir şekilde 'mizin başarısı için çalışıyoruz. Bu yolda taraftarlarımızın desteği bizim için önemli, onlarla omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

  1. 11.11.2019
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