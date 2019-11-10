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10 Kasım 2019, Pazar
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'den inanılmaz istatistik!

Vedat Muriqi'den inanılmaz istatistik!

, 2019 yılı içinde formalarını giydiği Çaykur Rize’de 12, F.Bahçe’de 7, ’nda 4 gol atıp toplam 23 kez gol sevinci yaşadı. Aynı periyotta ’de oynayan diğer golcü isimler Diagne 15, Cisse 16 ve Jahoviç 13 kez fileleri havalandırdı.

'nin sezon başında 'dan transfer ettiği 'in yükselişi sürüyor. Önceki gün maçında attığı golle bu sezon 'deki gol sayısını 7'ye yükselten Kosovalı futbolcu, profesyonel kariyerinin en golcü sezon başlangıcını yaptı. Muriqi, bundan önceki en golcü sezon başlangıcını 2015-16 sezonunda 1. Lig ekibi Giresunspor'da yapmış ve 11 haftada 6 gol kaydetmişti. Muriç'in dikkat çeken bir başka özelliği, bu sezon gol attığı 6 maçı da Fenerbahçe'nin kazanmış olması.

KOSOVA MİLLİ TAKIMI'NDA DA ATIYOR

Vedat Muriqi, 2019 yılında Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında en golcü isim oldu. Kosovalı futbolcu bu yıl 34 resmi karşılaşmada 23 kez gol sevinci yaşadı. Çaykur Rizespor'la 17 maçta 12 kez fileleri havalandıran Muriqi, Fenerbahçe'yle de 11 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Genç santrfor, kulüp takımlarındaki başarılı performansını 'na da taşıdı. Muriqi, Kosova'yla 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 6 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

DIAGNE'NİN 36 MAÇTA 15 GOLÜ VAR

Geçen sezon Kasımpaşa ve formalarıyla 30 gol atarak gol kralı olan ve şimdilerde 'de oynayan Mbaye Diagne, Senegal Milli Takımı dahil tüm kulvarlarda oynadığı 36 maçta 15 gol attı. Bu sezon 9 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse, 2019'da oynadığı 26 resmi karşılaşmada toplam 16 gol attı. Yine 9 golle krallık yarışında Cisse ile birlikte ilk sırada yer alan Adis Jahovic de ve BtcTurk formalarıyla mücadele ettiği 26 karşılaşmada 13 kez gol sevinci yaşadı.

  1. 10.11.2019
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