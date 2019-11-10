'Vatan Size Minnettar' yazılı tişörtü giymişti... Zanka'dan flaş açıklama!
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka Jorgensen, 'Vatan Size Minnettar' yazan ve Türk askerine destek veren tişörtle ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu. Danimarka'da çeşitli kesimlerin eleştirilerine Zanka, ilk kez yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka, 'Vatan Size Minnettar' yazılı tişört sebebiyle eleştirilmesi üzerine ilk kez konuştu.
İşte Zanka'nın açıklamaları:
"Tişörtü ilk kez gördüğümde, 'Üzerinde ne yazıyor' diye düşündüm. Türkçe tercümana anlamını sordum. Cevabı aldım ve bunun genel manada Türk askerine verilen bir destek mesajı olduğunu açıkladılar. 'Vatan size minnettar' yazıyordu.
Benim için bir ikilem oluştu. Maç öncesi ısınmaya 45 dakika vardı ve doğru kararı vermek kolay değildi. Tekrar tekrar bu konu üzerinde düşündüm. Ne yapmalıydım? Ne söylemeliydim? Tüm senaryoları düşündüm. Şimdi bile, farklı bir karar verseydim sonuçlarının ne olacağını bilmiyorum."
"BENİM YERİMDE OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?"
"Bu konu hakkında rahatlıkla konuşanlara şunu söylemek istiyorum. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Yerinde oturarak başkasının hayatı üzerine yorum yapmak çok kolaydır.
Bununla birlikte, bir duruma karşı durduğunuzda ve muhalefet olduğunuzda takdir edileceğinizin de farkındayım. Fakat, insanların eleştirilerini de anlıyorum. Bunları kabul ediyorum. Düzgün eleştirilerin hiçbiri beni yaralamadı."
"BİR SPORCUDAN GÖRÜŞ ALMAK BİRAZ FAZLA"
"Bu konuda, herkesi büyük resmi görmeye davet ediyorum. Eleştirilerde mantık yerine kişisel hisler daha çok...
Bu konuda paranın bir rolü yok. Danimarka ile daha farklı bir kültürün içerisinde yaşıyorum. Bu her yerde farklıdır. Ancak, dünya çapında tartışılan uluslararası siyasi bir konuyla ilgili bir sporcudan görüş almak ve ondan hareket beklemek de bence biraz fazla..."
"KULÜBÜM ÇOK ANLAYIŞLI"
"Kulüple bu konuda konutum. Onlar da benim hakkında söylenenlerden ve eleştirilerden haberdar. Yaşadığım ikilemi anlattım ve bir Danimarkalı olduğumu, farklı kültürler olduğunu aktardım. Kulüple bu konuda diyaloğa girmem doğru karardı.
Türkiye'de çok mutluyum. Kulüp ile aram çok iyi ve her şey yolunda. Kulübüm çok anlayışlı ve bir daha böyle bir konu olursa durumumu anlayışla karşılayacaklarını söylediler. Fakat, her zaman her şeyde olduğu gibi iyi ve kötü yanlar olacaktır. Futbol bir macera ve her macera da olduğu gibi daha farklı olsaydı diyeceğin yönler olacaktır."
- 10.11.2019
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
'Vatan Size Minnettar' yazılı tişörtü giymişti... Zanka'dan flaş açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.