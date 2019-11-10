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10 Kasım 2019, Pazar
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Eski Fenerbahçeli Sow: Benim favorim

Eski Fenerbahçeli Sow: Benim favorim Fenerbahçe

'nin 2013-14'teki şampiyonluğunda forma giyen isimlerden olan , bu sezonki favorisini açıkladı. Bu sezon hiçbir kulüple anlaşmayan Senegalli futbolcu, "Fenerbahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Güzel devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.

'nin 2013-14'teki şampiyonluğunda forma giyen isimlerden olan , bu sezonki favorisini açıkladı. Bu sezon hiçbir kulüple anlaşmayan Senegalli futbolcu, "Fenerbahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Güzel devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.

  1. 10.11.2019
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