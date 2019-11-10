Eski Fenerbahçeli Sow: Benim favorim Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin 2013-14'teki şampiyonluğunda forma giyen isimlerden olan Moussa Sow, bu sezonki favorisini açıkladı. Bu sezon hiçbir kulüple anlaşmayan Senegalli futbolcu, "Fenerbahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Güzel devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.