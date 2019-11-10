Eski Fenerbahçeli Sow: Benim favorim Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin 2013-14'teki şampiyonluğunda forma giyen isimlerden olan Moussa Sow, bu sezonki favorisini açıkladı. Bu sezon hiçbir kulüple anlaşmayan Senegalli futbolcu, "Fenerbahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Güzel devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin 2013-14'teki şampiyonluğunda forma giyen isimlerden olan Moussa Sow, bu sezonki favorisini açıkladı. Bu sezon hiçbir kulüple anlaşmayan Senegalli futbolcu, "Fenerbahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Güzel devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Eski Fenerbahçeli Sow: Benim favorim Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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