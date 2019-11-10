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10 Kasım 2019, Pazar
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'dan deplasman uyarısı: Kayıp istemiyorum

Ersun Yanal'dan deplasman uyarısı: Kayıp istemiyorum

Teknik Direktörü Yanal, "Ligdeki kaderimizi belirleyebilir" dediği bu iki zorlu deplasman için futbolcularından yüzde yüz konsantrasyon istedi.

'nin 3-2 kazandığı maçından sonra teknik direktör oyuncuları ile yaptığı değerlendirmede konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti.

Yanal, milli aradan sonra art arda çıkacakları ve deplasmanları için de uyarıda bulundu.

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Tecrübeli teknik adam, "Eksiklerden çok mental olarak hazır olmamamız en büyük sorun. İç saha ya da dış saha fark etmez... Sizden milli ara sonrasında oynayacağımız iki zorlu deplasman için yüzde yüz konsantrasyon istiyorum. ve Göztepe deplasmanları ligdeki kaderimizi belirleyecek maçlar gibi duruyor. Bu karşılaşmalarda kesinlikle kayıp yaşamak istemiyorum" uyarısında bulundu.

  1. 10.11.2019
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