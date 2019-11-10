Ersun Yanal'dan deplasman uyarısı: Kayıp istemiyorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, "Ligdeki kaderimizi belirleyebilir" dediği bu iki zorlu deplasman için futbolcularından yüzde yüz konsantrasyon istedi.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçından sonra teknik direktör Ersun Yanal oyuncuları ile yaptığı değerlendirmede konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti.
Yanal, milli aradan sonra art arda çıkacakları Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanları için de uyarıda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, "Eksiklerden çok mental olarak hazır olmamamız en büyük sorun. İç saha ya da dış saha fark etmez... Sizden milli ara sonrasında oynayacağımız iki zorlu deplasman için yüzde yüz konsantrasyon istiyorum. Malatya ve Göztepe deplasmanları ligdeki kaderimizi belirleyecek maçlar gibi duruyor. Bu karşılaşmalarda kesinlikle kayıp yaşamak istemiyorum" uyarısında bulundu.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Ersun Yanal'dan deplasman uyarısı: Kayıp istemiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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