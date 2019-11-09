Kemal Özdeş: Fırsatları harcadık - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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: Fırsatları harcadık

Kemal Özdeş: Fırsatları harcadık

3-2'lik mağlubiyeti sonrası Teknik Direktörü , “Erken penaltı planımızı bozsa da toparladık. Pozisyonları harcamasak daha farklı olurdu” şeklinde konuştu.

teknik direktörü , takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi. Erken gelen penaltıdan sonra planlarının bozulduğunu ifade eden Özdeş, "Şoku çabuk atlattık. Ardından ikinci penaltı ve oyuncuma çok kızdığımız kırmızı kart geldi. Fakat her şeye rağmen ortaya koyduğumuz performanstan memnunum. Girdiğimiz pozisyonları harcamasak her şey daha farklı olurdu. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 9.11.2019
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