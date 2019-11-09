Kemal Özdeş: Fırsatları harcadık

Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi. Erken gelen penaltıdan sonra planlarının bozulduğunu ifade eden Özdeş, "Şoku çabuk atlattık. Ardından ikinci penaltı ve oyuncuma çok kızdığımız kırmızı kart geldi. Fakat her şeye rağmen ortaya koyduğumuz performanstan memnunum. Girdiğimiz pozisyonları harcamasak her şey daha farklı olurdu. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.