Kemal Özdeş: Fırsatları harcadık
3-2'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Erken penaltı planımızı bozsa da toparladık. Pozisyonları harcamasak daha farklı olurdu” şeklinde konuştu.
Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi. Erken gelen penaltıdan sonra planlarının bozulduğunu ifade eden Özdeş, "Şoku çabuk atlattık. Ardından ikinci penaltı ve oyuncuma çok kızdığımız kırmızı kart geldi. Fakat her şeye rağmen ortaya koyduğumuz performanstan memnunum. Girdiğimiz pozisyonları harcamasak her şey daha farklı olurdu. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.
- 9.11.2019
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