Fenerbahçe'nin yeni kralı Muriç
Fenerbahçe'de Vedat Muriç fırtınası esmeye devam ediyor. Soldado koca sezon sadece 6 gol atarak takımın en skoreri olmuştu. Vedat Muriç daha 11. haftadan 7 gole ulaşarak takımını sırtlamayı başardı.
Kosovalı santrfor, Kasımpaşa ağlarını 6 ve 44. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle sarsmayı başardı. 25 yaşındaki yıldız, bu sezon Gaziantep, Başakşehir, Ankaragücü, Denizlispor, Konyaspor ve Kasımpaşa'nın ağlarını sarsmayı başardı. Muriç, bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol birden kaydetti. Kosovalı santrfor, attığı gollerle takımını maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Muriç'in kayda değer bir diğer özelliği ise Fenerbahçe'nin gol attığı her karşılaşmadan 3 puanla ayrılması oldu.
ATIYOR 3 PUAN GELİYOR
Muriç, bu sezon ligde 6 maçta 7 kez fileleri sarsmayı başardı ve bu maçların tamamını Fenerbahçe kazandı. 25 yaşındaki yıldız golcü diğer yandan geçen sezonun en skorer ismi olan Roberto Soldado'yu da geçmeyi başardı. İspanyol forvet, geçen sezon Süper Lig'de sadece 6 kez fileleri sarsabilmişti. Muriç henüz 11 haftada 7 kez golle buluşup meslektaşını geçmeyi bildi. Muriç, tek asistini 5. haftada Kadıköy'de yapmıştı. Ankaragücü'ne karşı 1 gol, 1 asist yaparak 2-1'lik galibiyette başrol oynamıştı.
MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
EURO 2020 Elemeleri'nde A Grubu'nda mücadele eden Kosova, Vedat Muriç'i bir kez daha kadroya davet etti. 25 yaşındaki futbolcu, milli takımıyla bu elemelerde 6 maça çıktı. 4 kez fileleri sarsan 1.94'lük santrfor, 2 de asist yapmayı başardı.
İLK KIRMIZI ISLA'YA ÇIKTI
Fenerbahçe'de Mauricio İsla, 72. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Olivier Veigneau'ye yaptığı müdahale sonrası atılan Şilili sağ bek, bu sezon sarı-lacivertli takımda ilk kırmızı gören futbolcu oldu.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fenerbahçe'nin yeni kralı Muriç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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