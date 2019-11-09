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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'nin yeni kralı Muriç

Fenerbahçe'nin yeni kralı Muriç

'de fırtınası esmeye devam ediyor. koca sezon sadece 6 gol atarak takımın en skoreri olmuştu. Vedat Muriç daha 11. haftadan 7 gole ulaşarak takımını sırtlamayı başardı.

Kosovalı santrfor, ağlarını 6 ve 44. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle sarsmayı başardı. 25 yaşındaki yıldız, bu sezon , , Ankaragücü, Denizlispor, ve Kasımpaşa'nın ağlarını sarsmayı başardı. Muriç, bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol birden kaydetti. Kosovalı santrfor, attığı gollerle takımını maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Muriç'in kayda değer bir diğer özelliği ise 'nin gol attığı her karşılaşmadan 3 puanla ayrılması oldu.

ATIYOR 3 PUAN GELİYOR
Muriç, bu sezon ligde 6 maçta 7 kez fileleri sarsmayı başardı ve bu maçların tamamını Fenerbahçe kazandı. 25 yaşındaki yıldız golcü diğer yandan geçen sezonun en skorer ismi olan Roberto 'yu da geçmeyi başardı. İspanyol forvet, geçen sezon 'de sadece 6 kez fileleri sarsabilmişti. Muriç henüz 11 haftada 7 kez golle buluşup meslektaşını geçmeyi bildi. Muriç, tek asistini 5. haftada 'de yapmıştı. Ankaragücü'ne karşı 1 gol, 1 asist yaparak 2-1'lik galibiyette başrol oynamıştı.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
EURO 2020 Elemeleri'nde A Grubu'nda mücadele eden Kosova, 'i bir kez daha kadroya davet etti. 25 yaşındaki futbolcu, milli takımıyla bu elemelerde 6 maça çıktı. 4 kez fileleri sarsan 1.94'lük santrfor, 2 de asist yapmayı başardı.

İLK KIRMIZI ISLA'YA ÇIKTI
Fenerbahçe'de Mauricio İsla, 72. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Olivier Veigneau'ye yaptığı müdahale sonrası atılan Şilili sağ bek, bu sezon sarı-lacivertli takımda ilk kırmızı gören futbolcu oldu.

  1. 9.11.2019
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