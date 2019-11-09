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09 Kasım 2019, Cumartesi
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kendine geldi

Fenerbahçe kendine geldi

'in 7. haftasında Beko, sahasında 'i 90-82 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Derrick Williams 19 sayıyla yıldızlaştı.

Avrupa Ligi'nin 7'inci haftasında Münih'i ağırlayan F.Bahçe, kötü gidişatı durdurdu. Devreyi 40-39 önde kapatan Kanarya, final periyotuna 62-61 geride girdiği mücadeleden 90-82'lik zaferle ayrılarak ligde 2. galibiyetini aldı. Derrick Williams 19 sayıyla yıldızlaştı.

  1. 9.11.2019
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