Fenerbahçe kendine geldi
THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih'i 90-82 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Derrick Williams 19 sayıyla yıldızlaştı.
THY Avrupa Ligi'nin 7'inci haftasında Münih'i ağırlayan F.Bahçe, kötü gidişatı durdurdu. Devreyi 40-39 önde kapatan Kanarya, final periyotuna 62-61 geride girdiği mücadeleden 90-82'lik zaferle ayrılarak ligde 2. galibiyetini aldı. Derrick Williams 19 sayıyla yıldızlaştı.
- 9.11.2019
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fenerbahçe kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.