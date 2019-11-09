Ersun Yanal: Kabul edemem
Ersun Yanal oynanan futboldan memnun değil: "F.Bahçe'nin oynaması gereken oyunu her zaman oynamalıyız. Oyunun hakimi biz değilsek, bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben bunu kabul edemem"
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Bir şeyleri değiştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Yanal, "Başkanımızdan en genç oyuncumuza kadar bu işleri yapmak için burada bulunuyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Kazanmanın ötesinde oynanması gereken oyunu veya taraftarın beklediği oyunu sergilemedik. Fenerbahçe bugün kazanmıştır. Ancak kazanmanın ötesinde, Fenerbahçe'nin oynaması gereken ve taraftarlarımızın beklediği oyunu her zaman oynamak zorundayız. Bunu yapabilecek olan bir takımız. Çekincemiz yok. Eğer bugün oyunun hakimi biz değilsek, bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben bunu kabul edemem. Çok iyi oyun oynadığımız ama 3 puan alamadığımız maçların tedirginliği üzerimizde vardı" diyerek futbolcuların performansını eleştirdi.
- 9.11.2019
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Toplam 2
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SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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