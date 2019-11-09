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09 Kasım 2019, Cumartesi
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: Kabul edemem

Ersun Yanal: Kabul edemem

oynanan futboldan memnun değil: "F.Bahçe'nin oynaması gereken oyunu her zaman oynamalıyız. Oyunun hakimi biz değilsek, bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben bunu kabul edemem"

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Bir şeyleri değiştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Yanal, "Başkanımızdan en genç oyuncumuza kadar bu işleri yapmak için burada bulunuyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Kazanmanın ötesinde oynanması gereken oyunu veya taraftarın beklediği oyunu sergilemedik. bugün kazanmıştır. Ancak kazanmanın ötesinde, Fenerbahçe'nin oynaması gereken ve taraftarlarımızın beklediği oyunu her zaman oynamak zorundayız. Bunu yapabilecek olan bir takımız. Çekincemiz yok. Eğer bugün oyunun hakimi biz değilsek, bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben bunu kabul edemem. Çok iyi oyun oynadığımız ama 3 puan alamadığımız maçların tedirginliği üzerimizde vardı" diyerek futbolcuların performansını eleştirdi.

  1. 9.11.2019
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