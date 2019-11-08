Nabil Dirar 36 gün sonra sahada
Fenerbahçe’de Nabil Dirar, yaşadığı sakatlık sonrası 36 gün sonra Kasımpaşa maçı ile beraber sahalara döndü. Faslı oyuncu, 55. dakikada Garry Rodrigues'in yerine dahil oldu.
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Nabil Dirar 36 gün sonra sahalara döndü.
Yaşadığı fıtık sakatlığı sebebiyle ağrılarla oynayan Faslı futbolcu, ligin 7. haftasında Antalyaspor maçından sonra milli arada ameliyat olmuştu. 1 Kasım itibariyle takımla beraber çalışmalara başlayan Dirar geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor karşısında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından şans verilmemişti.
Süper Lig'in 11. Haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın 55. dakikasında Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Dirar 36 gün sonra sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.
Nabil Dirar Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maçta forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.
- 08.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Nabil Dirar 36 gün sonra sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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