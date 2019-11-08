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08 Kasım 2019, Cuma
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36 gün sonra sahada

Nabil Dirar 36 gün sonra sahada

’de , yaşadığı sonrası 36 gün sonra maçı ile beraber sahalara döndü. Faslı oyuncu, 55. dakikada Garry Rodrigues'in yerine dahil oldu.

'in 11. haftasında ile karşılaşan 'de 36 gün sonra sahalara döndü.

Yaşadığı fıtık sakatlığı sebebiyle ağrılarla oynayan Faslı futbolcu, ligin 7. haftasında Antalyaspor maçından sonra milli arada ameliyat olmuştu. 1 Kasım itibariyle takımla beraber çalışmalara başlayan Dirar geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor karşısında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından şans verilmemişti.

Süper Lig'in 11. Haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın 55. dakikasında Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Dirar 36 gün sonra sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.

Nabil Dirar Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maçta forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

  1. 08.11.2019
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