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08 Kasım 2019, Cuma
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Hafez ile arasında gerginlik

Hafez ile Kemal Özdeş arasında gerginlik

’nin ile oynadığı maçta 45. dakikada ikinci sarıdan gören ile teknik direktör arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 45'inci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan , oyun alanının terk ederken Teknik Direktörü ile de tartıştı.

'nin penaltı golünün ardından hakem Ali Palabıyık'a alkışla tepki gösteren Hafez sarı kart gördü. Sarı kartın ardından Palabıyık'ı alkışlamaya devam eden Mısırlı savunma oyuncusu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

görmesinin oldukça sinirlenen Hafez, oyun alanını bir süre terk etmedi. Teknik direktör Kemal Özdeş, oyuncusuna tepki gösterip, iterek soyunma odasına gönderdi.

  1. 08.11.2019
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