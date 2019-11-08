Fenerbahçe'de Obradovic: Zamanı geldi

Kulübün internet sitesine Bayern Münih maçıyla ilgili konuşan Sırp koç, "Galibiyete ulaşmak için reaksiyon göstermemiz gereken bir durumda olduğumuz çok açık. Zalgiris mücadelesinde, pozitif bir reaksiyon gösterdik. Son bölümde basketbol sahalarında nadiren de olsa yaşanabilen bir durum oluştu" dedi.



TARAFTAR GÜÇ VERECEK

Münih'in çok iyi basketbol oynayan bir ekip olduğunun altını çizen Obradovic, "Taraftarlarımızdan yine çok güçlü bir yardım alacağımızı umuyorum. Takım olarak birlikte mücadele edecek ve elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu. Sarılacivertli ekibin Sırp yıldızı Nikola Kalinic ise, oyunu geliştirmeye devam ettikleri sürece istenen galibiyetlerin geleceğini ve puan durumunda da çok daha iyi bir yere yükseleceklerini dile getirdi.



FENERBAHÇE'NİN KONUĞU MÜNIH

THY Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan F.Bahçe Beko, 7. hafta mücadelesinde bugün Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve beIN Haber'den yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekibin geride kalan 6 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.