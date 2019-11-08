Fenerbahçe'de Obradovic: Zamanı geldi
Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde kötü gidişat nedeniyle reaksiyon göstermeleri gereken bir durumda olduklarını belirtti.
Kulübün internet sitesine Bayern Münih maçıyla ilgili konuşan Sırp koç, "Galibiyete ulaşmak için reaksiyon göstermemiz gereken bir durumda olduğumuz çok açık. Zalgiris mücadelesinde, pozitif bir reaksiyon gösterdik. Son bölümde basketbol sahalarında nadiren de olsa yaşanabilen bir durum oluştu" dedi.
TARAFTAR GÜÇ VERECEK
Münih'in çok iyi basketbol oynayan bir ekip olduğunun altını çizen Obradovic, "Taraftarlarımızdan yine çok güçlü bir yardım alacağımızı umuyorum. Takım olarak birlikte mücadele edecek ve elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu. Sarılacivertli ekibin Sırp yıldızı Nikola Kalinic ise, oyunu geliştirmeye devam ettikleri sürece istenen galibiyetlerin geleceğini ve puan durumunda da çok daha iyi bir yere yükseleceklerini dile getirdi.
FENERBAHÇE'NİN KONUĞU MÜNIH
THY Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan F.Bahçe Beko, 7. hafta mücadelesinde bugün Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve beIN Haber'den yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekibin geride kalan 6 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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