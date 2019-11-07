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07 Kasım 2019, Perşembe
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'' düşmanlarını yeneceğiz''

''Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz''

Sarı-lacivertli yönetim, twitter adresinden dün " düşmanlarını yeneceğiz! #Omuz- " başlıklı bir video paylaştı. Taraftarların şampiyonluk tezahüratlarının yer aldığı video ile hakem hatalarına gönderme yapılırken, bir kez daha şampiyonluk mesajı verildi.

Sarı-lacivertli yönetim, twitter adresinden dün " düşmanlarını yeneceğiz! #Omuz- " başlıklı bir video paylaştı. Taraftarların şampiyonluk tezahüratlarının yer aldığı video ile hakem hatalarına gönderme yapılırken, bir kez daha şampiyonluk mesajı verildi.

  1. 7.11.2019
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