Sarı-lacivertli yönetim, twitter adresinden dün "Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz! #Omuz- OmuzaŞampiyonluğa" başlıklı bir video paylaştı. Taraftarların şampiyonluk tezahüratlarının yer aldığı video ile hakem hatalarına gönderme yapılırken, bir kez daha şampiyonluk mesajı verildi.