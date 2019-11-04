Uygun adım marş!

Kayserispor, Bülent Uygun ile kimlik değiştirdi. Bu sezon Hikmet Karaman ile sezona başlayan ancak beklenen futbolu sergileyemeyen sarı-kırmızılılar, kısa bir Samet Aybaba macerasının ardından Bülent Uygun'u takımın başına getirdi. Yönetimini de yenileyen ligin son sırasındaki Kayserispor, Uygun ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'yi yendi ve "Bende varım" dedi.



MAÇA DAMGA VURDU

9 haftada 4 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunan Kayseri, sahada insanüstü bir performans sergileyen Umut'un golüyle sonuca ulaştı ve ligdeki ilk galibiyetine imza attı. Üstelik 3 puanı 90 dakika boyunca kaleye isabet eden ilk şutta (11/1) buldu. Üzerindeki ölü toprağını atan Kayseri (1G 4B 5M), aynı zamanda toplam 11 maçlık kazanamama serisini ve 20 maçlık gol yeme serisini sonlandırdı.



DESTAN YAZACAĞIZ

Kayseri'nin yeni hocası Bülent Uygun, Fenerbahçe galibiyeti nedeniyle futbolcuların kutladı. 3 gün içinde takımı hazır hale getirdiklerini belirten Uygun, "İyi futbol oynadık ve galip gelmesini bildik. Kayserispor'da inandığım futbolcularla birlikte destan yazacağımızı düşünüyorum" dedi.