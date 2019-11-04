Mesut Özil için şok sözler! "Fenerbahçe'ye gelmesin" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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için flaş sözler! "'ye gelmesin"

Mesut Özil için flaş sözler! "Fenerbahçe'ye gelmesin"

'in dünya yıldızı futbolcusu 'in adı, uzun bir süredir ile anılıyordu. , Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin mümkün olmadığını söyledi.

'de uzun süredir transferi için heyecan yaşanırken, NTV ekranlarında yıldız oyuncunun transferinin mümkün olmadığını söyledi.

Mesut Özil'in maliyeti yüksek bir oyuncu olduğunu vurgulayan Dilmen, "Fenerbahçe Mesut Özil'e 12 milyon pound verecek takım mı, onu geçelim. Mesut'u çok severim şu an gelmesin zaten. Gurur duyduğumuz kardeşimiz. Vatanını seviyor, arada memleketine geliyor. Vatansever bir kardeşimiz" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil geçtiğimiz günlerde 'da 10 milyon dolara villa almış ve bu hareketin transferin habercisi olduğu konuşulmuştu.

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 10:36
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