Mesut Özil için flaş sözler! "Fenerbahçe'ye gelmesin"
Arsenal'in dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil'in adı, uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin mümkün olmadığını söyledi.
Fenerbahçe'de uzun süredir Mesut Özil transferi için heyecan yaşanırken, Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında yıldız oyuncunun transferinin mümkün olmadığını söyledi.
Mesut Özil'in maliyeti yüksek bir oyuncu olduğunu vurgulayan Dilmen, "Fenerbahçe Mesut Özil'e 12 milyon pound verecek takım mı, onu geçelim. Mesut'u çok severim şu an gelmesin zaten. Gurur duyduğumuz kardeşimiz. Vatanını seviyor, arada memleketine geliyor. Vatansever bir kardeşimiz" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 10 milyon dolara villa almış ve bu hareketin transferin habercisi olduğu konuşulmuştu.
- 04.11.2019
- Güncelleme: 04.11.2019 10:36
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joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
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taraftar Seninleyiz İrfan. HER TÜRK ASKER DOĞAR!
Mesut Özil için flaş sözler! "Fenerbahçe'ye gelmesin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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