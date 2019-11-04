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04 Kasım 2019, Pazartesi
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'de 'dan kurgu selamı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu selamı

’nin ‘kurguyla şampiyon’ olacağını iddia edenlere selam olsun” diyen deneyimli çalıştırıcı, rakamlardaki üstünlüklerini skora dönüştüreceklerinin sözünü verdi.

Teknik Direktörü , mağlubiyeti sonrasında 'kurguyla şampiyonluk' iddialarına göndermede bulundu. Karşılaşmaya yönelik olarak rakipleri karşısında üstün olduklarını belirten Yanal, ancak bunu skora dönüştüremediklerini vurguladı. Başarılı çalıştırıcı, "Bunun sorumlusu kesinlikle benim. Bu üstünlükleri daha iyi değerlendiren ve skora dönüştüren bir takım olmamız lazım" dedi.

LEHİMİZE ÇEVİRECEĞİZ
Deplasman grafikleriyle ilgili Yanal, "Takım olarak deplasmanda oynadığımız iki maçı kazandık, bu şekilde bunu yapamayız, götüremeyiz. Rakamlardaki üstünlüğümüz ve istatistiklerimiz lehimize gözükse de bu matematiği skora döndürmeliyiz. Taraftarlarımız şüpheye kapılmasın, bunu lehimize çevirecek güçteyiz" dedi. Şampiyonluk yolunda kendileri için ortaya atılan iddialara da cevap veren tecrübeli hoca, "Bir de son olarak şunu söyleyeyim; Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını iddia edenlere buradan selam söylüyorum" şeklinde konuştu.

TÜRÜÇ ALKIŞLANDI
Kayserililer, sezon başında F.Bahçe'ye transfer olan Deniz Türüç'e büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Türüç'e tezahüratta bulunarak tribüne çağırdı.

YENİ HOCA VE YENİ ENERJİ
Kayserispor'un Togolu golcüsü Adebayor, F.Bahçe karşısında aldıkları galibiyet için teknik direktör ve takım vurgusu yaptı. Adebayor, "Ligin dibinde olduğumuzun farkındaydık. Yeni bir hoca ve yeni enerjiyle çok iyi hazırlandık. Beraber oynadık sahada. Çok koştuk mücadele ettik. Bu galibiyetin keyfini çıkarıp çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

İSTANBUL DIŞINDA 13'TE 2
Kayseri'den puansız dönen Fenerbahçe, son dönemde deplasmanlardaki başarısız grafiğiyle dikkat çekti. Sarı-lacivertliler dışında çıktığı son 13 maçta sadece 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 7 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. F.Bahçe bu sezon İstanbul dışında sadece 'de galip gelirken, geçen sezon da da kazanabildi.

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasını izlemek için Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan ve kaza geçiren 5 taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 5 taraftarın da durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELDİ
Fenerbahçe altyapısından yetişen Kayseri'nin genç futbolcusu Yasir Subaşı, aldıkları bu galibiyetle özgüven kazandıklarını belirtti. Yasir, "Bazen eski takımınıza karşı oynamak nasip oluyor. Daha önce de gol atmıştım. Önemli bir galibiyet aldık" dedi.

  1. 4.11.2019
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