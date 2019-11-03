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03 Kasım 2019, Pazar
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'yi üzen kaza haberi!

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi!

’da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı cip, takla attı, kazada 5 kişi yaralandı. Araçtakilerin taraftarı olduğu, takımlarının  İstikbal Mobilya ile yapacağı karşılaşmayı izlemek için bu kente gittikleri belirlendi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında -Konya karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Emrah Yakar (27), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 34 BRH 600 plakalı cip ile ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan cip, şarampole takla attı.

Kazada, sürücü Emrah Yakar ile arkadaşları Hasan Tekgül (27), Ferhat Turgut (21), Taner Kök (27) ve Mesut Gönen (30) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ciptekilerin, bugün takımlarının deplasmanda İstikbal Mobilya ile oynayacağı maçı izlemek için Antalya'dan 'ye giden taraftarları oldukları belirlendi.

  1. 03.11.2019
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