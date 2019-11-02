O futbolcu Skrtel!
Ali Koç'un 'İsim vermeyeceğim bir oyuncumuz var. 2 milyon euro önerdik, 700 bin euro'ya Avrupa'ya gitti' sözleri ile eleştirdiği futbolcu ise Martin Skrtel çıktı!..
Slovak stoper, bu yaz yönetimin teklifini reddedip, Atalanta'ya gitmişti. İtalyan ekibinde fiziksel olarak yetersiz bulununca sözleşmesi feshedilen Skrtel daha sonra Başakşehir ile anlaştı.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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