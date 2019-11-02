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02 Kasım 2019, Cumartesi
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O futbolcu Skrtel!

O futbolcu Skrtel!

'un 'İsim vermeyeceğim bir oyuncumuz var. 2 milyon euro önerdik, 700 bin euro'ya Avrupa'ya gitti' sözleri ile eleştirdiği futbolcu ise çıktı!..

Slovak stoper, bu yaz yönetimin teklifini reddedip, Atalanta'ya gitmişti. İtalyan ekibinde fiziksel olarak yetersiz bulununca sözleşmesi feshedilen Skrtel daha sonra ile anlaştı.

  1. 2.11.2019
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