Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Arsenal'de mutsuz
Arsenal'in Boşnak savunmacısı Sead Kolasinac, Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in mutsuz olduğunu söyledi: "Mesut'un kalitesini herkes biliyor. Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Son dönemde mutsuz. Çünkü az süre alıyor. Ama idmanlarda ilk 11 oynayacakmış gibi çalışıyor!.." Kanarya'nın Özil için ocakta devreye girebileceği belirtiliyor.
Arsenal'in Boşnak savunmacısı Sead Kolasinac, Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in mutsuz olduğunu söyledi: "Mesut'un kalitesini herkes biliyor. Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Son dönemde mutsuz. Çünkü az süre alıyor. Ama idmanlarda ilk 11 oynayacakmış gibi çalışıyor!.." Kanarya'nın Özil için ocakta devreye girebileceği belirtiliyor.
- 2.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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