Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Arsenal'de mutsuz

Arsenal'in Boşnak savunmacısı Sead Kolasinac, Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in mutsuz olduğunu söyledi: "Mesut'un kalitesini herkes biliyor. Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Son dönemde mutsuz. Çünkü az süre alıyor. Ama idmanlarda ilk 11 oynayacakmış gibi çalışıyor!.." Kanarya'nın Özil için ocakta devreye girebileceği belirtiliyor.