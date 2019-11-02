Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Arsenal'de mutsuz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Arsenal'de mutsuz

'nin gözdesi Mesut 'de mutsuz

Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Arsenal'de mutsuz

'in Boşnak savunmacısı , ile anılan 'in mutsuz olduğunu söyledi: "Mesut'un kalitesini herkes biliyor. Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Son dönemde mutsuz. Çünkü az süre alıyor. Ama idmanlarda ilk 11 oynayacakmış gibi çalışıyor!.." Kanarya'nın Özil için ocakta devreye girebileceği belirtiliyor.

'in Boşnak savunmacısı , ile anılan 'in mutsuz olduğunu söyledi: "Mesut'un kalitesini herkes biliyor. Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Son dönemde mutsuz. Çünkü az süre alıyor. Ama idmanlarda ilk 11 oynayacakmış gibi çalışıyor!.." Kanarya'nın Özil için ocakta devreye girebileceği belirtiliyor.

  1. 2.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Arsenal'de mutsuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN