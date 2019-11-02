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02 Kasım 2019, Cumartesi
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'den Muriç talimatı: Satılık değil!

Fenerbahçe'den Muriç talimatı: Satılık değil!

Başkanı 'tan kurmaylarına Vedat Muriç talimatı... Avrupalı devlerin peşinde koştuğu Kosovalı golcüyü devre arasında satmayacak olan Koç, sportif direktör Comolli ve yöneticilerine, "Bonservis bedeli soranlara yanıt bile vermeyin" dedi.

ve milli takımında attığı gollerle yıldızı parlayan Vedat Muriç ile ilgili iddialar ara dönemi yaklaşırken iyice alevlendi.

Birçok Avrupa takımı tarafından takip ettirilen 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü Ocak ayında almak isteyen kulüplerin resmi teklif hazırlığında olduğu konuşulmaya başlandı. Ancak sarı-lacivertliler, bu söylentilerle oyuncunun kafasının karışmaması için şimdiden önlemini aldı.

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Sabah'ta yer alan haberde; Başkan , sportif direktör Comolli ve yöneticilere Vedat Muriç ile ilgili hiç kimseyle transfer görüşmesi yapılmaması talimatı verdi. Başkan'ın "Ocak ayında onu bırakamayız. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Muriç bu takımın önemli parçalarından biri, ondan vazgeçemeyiz" dediği bildirildi.

ŞAMPİYONLUK HER ŞEYDEN DAHA DEĞERLİ

Koç'un ayrıca "Transfer görüşmesi yapmak, transfere onay vermek demek. Soran herkese aynı yanıtı verin, oyuncumuz satılık değil. Bu nedenle herhangi bir fiyatı yok. Ona bir değer biçmeyeceğiz. Şampiyonluk bizim için her şeyden değerli" ifadelerini kullandığı bildirildi. Comolli'nin fiyat soran menajerlere yanıt dahi vermediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Başka takıma gitseydi yazık olurdu" dediği Vedat Muriç, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 02.11.2019
  2. Güncelleme: 02.11.2019 10:00
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