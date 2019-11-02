Fenerbahçe'de Volkan Demirel: Buruk değilim

Volkan Demirel, UEFA B Antrenörlük kursunun ilk etabını tamamladı. Demirel yaptığı açıklamada, "İdol hocam yok. Kendi idolümü kendim yaratmak istiyorum. Nasıl futbolda bir Volkan Demirel karakteri çıkardıysam, inşallah antrenörlük kariyerimin de olacağını düşünüyorum" dedi. Volkan, futbolu erken bıraktığı için burukluk yaşamadığını da sözlerine ekledi.