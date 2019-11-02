Fenerbahçe'de Volkan Demirel: Buruk değilim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Volkan Demirel: Buruk değilim

'de : Buruk değilim

Fenerbahçe'de Volkan Demirel: Buruk değilim

, B Antrenörlük kursunun ilk etabını tamamladı. Demirel yaptığı açıklamada, "İdol hocam yok. Kendi idolümü kendim yaratmak istiyorum. Nasıl futbolda bir Volkan Demirel karakteri çıkardıysam, inşallah antrenörlük kariyerimin de olacağını düşünüyorum" dedi. Volkan, futbolu erken bıraktığı için burukluk yaşamadığını da sözlerine ekledi.

Volkan Demirel, B Antrenörlük kursunun ilk etabını tamamladı. Demirel yaptığı açıklamada, "İdol hocam yok. Kendi idolümü kendim yaratmak istiyorum. Nasıl futbolda bir karakteri çıkardıysam, inşallah antrenörlük kariyerimin de olacağını düşünüyorum" dedi. Volkan, futbolu erken bıraktığı için burukluk yaşamadığını da sözlerine ekledi.

  1. 2.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Volkan Demirel: Buruk değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN