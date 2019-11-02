Fenerbahçe'de Volkan Demirel: Buruk değilim
Volkan Demirel, UEFA B Antrenörlük kursunun ilk etabını tamamladı. Demirel yaptığı açıklamada, "İdol hocam yok. Kendi idolümü kendim yaratmak istiyorum. Nasıl futbolda bir Volkan Demirel karakteri çıkardıysam, inşallah antrenörlük kariyerimin de olacağını düşünüyorum" dedi. Volkan, futbolu erken bıraktığı için burukluk yaşamadığını da sözlerine ekledi.
Volkan Demirel, UEFA B Antrenörlük kursunun ilk etabını tamamladı. Demirel yaptığı açıklamada, "İdol hocam yok. Kendi idolümü kendim yaratmak istiyorum. Nasıl futbolda bir Volkan Demirel karakteri çıkardıysam, inşallah antrenörlük kariyerimin de olacağını düşünüyorum" dedi. Volkan, futbolu erken bıraktığı için burukluk yaşamadığını da sözlerine ekledi.
- 2.11.2019
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Fenerbahçe'de Volkan Demirel: Buruk değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.