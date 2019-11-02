Fenerbahçe Beko yine kayıp - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Beko yine kayıp

yine kayıp

Fenerbahçe Beko yine kayıp

, 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Litvanya temsilcisi 'a mağlup oldu. 17-17 berabere bitiren, devreye de 40- 33'lük skorla üstün giren , son çeyreğe de farkı koruyup 59-52'lik galip gitti. Ancak son bölümde basit hatalar yapan Fenerbahçe Beko, sahadan 76-79 mağlup ayrıldı. Kanarya, THY Avrupa Ligi'ndeki 6'ncı maçında 5'inci yenilgisini aldı.

, 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Litvanya temsilcisi 'a mağlup oldu. 17-17 berabere bitiren, devreye de 40- 33'lük skorla üstün giren , son çeyreğe de farkı koruyup 59-52'lik galip gitti. Ancak son bölümde basit hatalar yapan Fenerbahçe Beko, sahadan 76-79 mağlup ayrıldı. Kanarya, THY Avrupa Ligi'ndeki 6'ncı maçında 5'inci yenilgisini aldı.

  1. 2.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko yine kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN