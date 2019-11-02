Fenerbahçe Beko yine kayıp

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 76-79 mağlup oldu. İlk çeyreği 17-17 berabere bitiren, devreye de 40- 33'lük skorla üstün giren Kanarya, son çeyreğe de farkı koruyup 59-52'lik galip gitti. Ancak son bölümde basit hatalar yapan Fenerbahçe Beko, sahadan 76-79 mağlup ayrıldı. Kanarya, THY Avrupa Ligi'ndeki 6'ncı maçında 5'inci yenilgisini aldı.