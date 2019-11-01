Rami’den Fenerbahçe'ye hayır yok!
Fenerbahçe'nin kupada Tarsus ile oynadığı maçta kasığından sakatlanan Adil Rami, en az 3 hafta forma giyemeyecek. 61. dakikada kenara alınan Fransız stoperin kontrollerinde kas zarında yırtılma+kanama tespit edildiği açıklandı.
Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, ligdeki Kayseri (d), Kasımpaşa ve Malatya (d) maçlarında yer alamayacak. Rami, tarsus karşısında oyunda kaldığı sürede yine hazır görünmezken, pas hataları tepki çekmişti. Ligdeki Ankaragücü sınavında da kaptırdığı topla gol yediren 33 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada; "# Adil Rami umutsuz vaka. # Rami'nin beli zor dönüyor. Futbolu bırakmış, futbol da onu bırakmış" yorumları yapıldı.
- 1.11.2019
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Toplam 1
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TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
Rami’den Fenerbahçe'ye hayır yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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