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01 Kasım 2019, Cuma
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Rami’den 'ye hayır yok!

Rami’den Fenerbahçe'ye hayır yok!

'nin kupada Tarsus ile oynadığı maçta kasığından sakatlanan , en az 3 hafta forma giyemeyecek. 61. dakikada kenara alınan Fransız stoperin kontrollerinde kas zarında yırtılma+kanama tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, ligdeki (d), ve Malatya (d) maçlarında yer alamayacak. Rami, tarsus karşısında oyunda kaldığı sürede yine hazır görünmezken, pas hataları tepki çekmişti. Ligdeki Ankaragücü sınavında da kaptırdığı topla gol yediren 33 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada; "# umutsuz vaka. # Rami'nin beli zor dönüyor. Futbolu bırakmış, da onu bırakmış" yorumları yapıldı.

  1. 1.11.2019
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