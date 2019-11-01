Rami’den Fenerbahçe'ye hayır yok!

Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, ligdeki Kayseri (d), Kasımpaşa ve Malatya (d) maçlarında yer alamayacak. Rami, tarsus karşısında oyunda kaldığı sürede yine hazır görünmezken, pas hataları tepki çekmişti. Ligdeki Ankaragücü sınavında da kaptırdığı topla gol yediren 33 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada; "# Adil Rami umutsuz vaka. # Rami'nin beli zor dönüyor. Futbolu bırakmış, futbol da onu bırakmış" yorumları yapıldı.