Ozan Tufan'dan Emre Belözoğlu sözleri! 'Beni sert şekilde uyarıyor'

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan yakaladığı çıkış hakkında konuştu. İşte o sözler:

"ADETA YENİDEN DOĞDUM"

"Uzun yıllar sonra ilk kez bir sezona çok iyi başladım. Adeta yeniden doğdum. Takımımızda da çok iyi bir kadro oluştu. Performans olarak iyi gidiyoruz. Ayrıca Emre abi gibi bir liderimiz var. Emre abi sadece bana destek olmuyor, tüm takıma ilham veriyor. Saha içinde ve dışında herkesi en iyi şekilde motive ediyor."

"39 yaşında ama sanki futbola yeni başlamış gibi. Benimle saha içinde harika bir diyaloğu var. Gerekirse sert şekilde uyarıyor. Söylediklerinde de hep haklı çıkıyor. Bu performansımı sürdürmek için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayıp, Milli Takım ile EURO 2020'de mücadele etmek en büyük isteğim."