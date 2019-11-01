Ozan Tufan'dan Emre Belözoğlu sözleri! 'Beni sert şekilde uyarıyor'
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan için geçen sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'a kiralanması milat oldu. Bu sezon ise Ersun Yanal'ın kendisine olan güveni ve Emre Belözoğlu'nun desteğiyle Ozan, eski günlerine dönmeye başladı. Ozan Tufan konuyla ilgili yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullanırken takım kaptanı Emre Belözoğlu ile ilgili de konuştu.
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan yakaladığı çıkış hakkında konuştu. İşte o sözler:
"ADETA YENİDEN DOĞDUM"
"Uzun yıllar sonra ilk kez bir sezona çok iyi başladım. Adeta yeniden doğdum. Takımımızda da çok iyi bir kadro oluştu. Performans olarak iyi gidiyoruz. Ayrıca Emre abi gibi bir liderimiz var. Emre abi sadece bana destek olmuyor, tüm takıma ilham veriyor. Saha içinde ve dışında herkesi en iyi şekilde motive ediyor."
"39 yaşında ama sanki futbola yeni başlamış gibi. Benimle saha içinde harika bir diyaloğu var. Gerekirse sert şekilde uyarıyor. Söylediklerinde de hep haklı çıkıyor. Bu performansımı sürdürmek için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayıp, Milli Takım ile EURO 2020'de mücadele etmek en büyük isteğim."
- 01.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Ozan Tufan'dan Emre Belözoğlu sözleri! 'Beni sert şekilde uyarıyor' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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