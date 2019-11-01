Mesut’tan süper dönüş
Liverpool'a karşı lig kupası'nda 1 asist yapıp, 2 golü hazırlayan Mesut özil, Arsenal'de yeniden göze girdi. teknik patron Emery, "Mesut, kalitesiyle ve ruhuyla takıma çok yardımcı oldu. 65'te çıkardım. Bu değişikliği onunla daha önceden konuşmuştuk. Onu yeniden oynatma olasılığı aklımda" dedi. 5-5 biten tarihi maçta Liverpool penaltılarla tur atlamıştı.
Liverpool'a karşı lig kupası'nda 1 asist yapıp, 2 golü hazırlayan Mesut özil, Arsenal'de yeniden göze girdi. teknik patron Emery, "Mesut, kalitesiyle ve ruhuyla takıma çok yardımcı oldu. 65'te çıkardım. Bu değişikliği onunla daha önceden konuşmuştuk. Onu yeniden oynatma olasılığı aklımda" dedi. 5-5 biten tarihi maçta Liverpool penaltılarla tur atlamıştı.
- 1.11.2019
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