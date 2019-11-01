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01 Kasım 2019, Cuma
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Mesut’tan süper dönüş

Mesut’tan süper dönüş

'a karşı lig kupası'nda 1 asist yapıp, 2 golü hazırlayan , 'de yeniden göze girdi. teknik patron , "Mesut, kalitesiyle ve ruhuyla takıma çok yardımcı oldu. 65'te çıkardım. Bu değişikliği onunla daha önceden konuşmuştuk. Onu yeniden oynatma olasılığı aklımda" dedi. 5-5 biten tarihi maçta Liverpool penaltılarla tur atlamıştı.

'a karşı lig kupası'nda 1 asist yapıp, 2 golü hazırlayan , 'de yeniden göze girdi. teknik patron , "Mesut, kalitesiyle ve ruhuyla takıma çok yardımcı oldu. 65'te çıkardım. Bu değişikliği onunla daha önceden konuşmuştuk. Onu yeniden oynatma olasılığı aklımda" dedi. 5-5 biten tarihi maçta Liverpool penaltılarla tur atlamıştı.


  1. 1.11.2019
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