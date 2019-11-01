Fenerbahçe'den kaleci Altay’a uyarı+terapi

Zamanlama yanlışlarına kupada bu kez pas hatasını ekleyen ve yine takımına gol yediren kaleci Altay Bayındır'a teknik heyetten uyarı geldi. Genç file bekçisinden daha dikkatli olması, ligde bu hataların takımın başına telafi edilemeyecek sorunlar açacağı iletildi. Kaleci antrenörleri, Altay'ı terapiye alacak.

BENİ DE UNUTMAYIN

Bu sezon ilk kez 90 şans bulan Sadık Çiftpınar'ın morali yerine geldi. Tarsus'a bir de gol atan ve her zaman göreve hazır olduğunu gösteren tecrübeli stoper, "Uzun zamandır oynamayan arkadaşlarla oynadık. Kolay değildi. İyi mücadele ettik. Terimizin son damlasına kadar taraftarımız için mücadele edeceğiz" dedi.



ÖZEL BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Ülker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa (8 Kasım) ve G.Birliği (6 Aralık) maçlarının Futbol Ağırlama Paketleri satışa çıktı. Executive Box, Premium, Platin ve Gold olmak üzere 4 ayrı seçeneği bulunan paketten satın alan taraftarlar, futbolcularla bir araya gelme, Ersun Yanal'dan özel e-mail almak gibi sürprizleri yaşayacak.