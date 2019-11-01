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01 Kasım 2019, Cuma
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'den kaleci Altay’a uyarı+terapi

Fenerbahçe'den kaleci Altay’a uyarı+terapi

Zamanlama yanlışlarına kupada bu kez pas hatasını ekleyen ve yine takımına gol yediren kaleci 'a teknik heyetten uyarı geldi. Genç file bekçisinden daha dikkatli olması, ligde bu hataların takımın başına telafi edilemeyecek sorunlar açacağı iletildi. Kaleci antrenörleri, Altay'ı terapiye alacak.

Zamanlama yanlışlarına kupada bu kez pas hatasını ekleyen ve yine takımına gol yediren kaleci 'a teknik heyetten uyarı geldi. Genç file bekçisinden daha dikkatli olması, ligde bu hataların takımın başına telafi edilemeyecek sorunlar açacağı iletildi. Kaleci antrenörleri, Altay'ı terapiye alacak.

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  1. 1.11.2019
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