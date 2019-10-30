Maccabı Fox Tel Aviv - Fenerbahçe Beko | CANLI

Euroleague'de bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Süper Ligi'nde ise ezeli rakibi Galatasaray'a kaybederek ligdeki ilk yenilgisini de aldı. Flaş transferler ile sezona umutlu başlayan Fenerbahçe bir an önce çıkışa geçerek iddiasını ortaya koymak istiyor.

Ev sahibi Maccabi Tel Aviv ise bu maça kadar Euroleague'de oynadığı iki maçı da kazanırken, aynı başarıyı dışarıda gösteremedi; ancak kaybedilen Khimki ve Real Madrid maçlarında az farklar vardı. İsrail temsilcisi geçen sezon oynadığı iki maçta da Fenerbahçe'ye kaybetmişti.

1.PERİYOT SONUCU : M. TEL AVIV 12-6 F.BAHÇE BEKO

2.PERİYOT OYNANIYOR: M. TEL AVIV 35-15 F.BAHÇE BEKO

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe Beko, Eurolague'de bu sezon çıktığı 3 deplasmanı da kaybetti.

- Maccabi Tel Aviv bu sezon evinde çıktığı 2 Euroleague maçını da kazandı.

- Fenerbahçe Beko bu sezon çıktığı 4 Euroleague maçının 3'ünde 80 sayı üzeri yedi.

- Maccabi Tel Aviv, Euroleague'de bu sezon çıktığı 4 maçın 3'ünde 80 ve üzeri sayı buldu.