Maccabı Fox Tel Aviv - Fenerbahçe Beko | CANLI
Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı ile Sarı Lacivertli temsilcimizin THY Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 maçta 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, puan tablosundaki konumunu düzeltmek için Maccabi Tel Aviv karşısında parkede. Karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden yapabilirsiniz.
Euroleague'de bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Süper Ligi'nde ise ezeli rakibi Galatasaray'a kaybederek ligdeki ilk yenilgisini de aldı. Flaş transferler ile sezona umutlu başlayan Fenerbahçe bir an önce çıkışa geçerek iddiasını ortaya koymak istiyor.
Ev sahibi Maccabi Tel Aviv ise bu maça kadar Euroleague'de oynadığı iki maçı da kazanırken, aynı başarıyı dışarıda gösteremedi; ancak kaybedilen Khimki ve Real Madrid maçlarında az farklar vardı. İsrail temsilcisi geçen sezon oynadığı iki maçta da Fenerbahçe'ye kaybetmişti.
1.PERİYOT SONUCU : M. TEL AVIV 12-6 F.BAHÇE BEKO
2.PERİYOT OYNANIYOR: M. TEL AVIV 35-15 F.BAHÇE BEKO
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Fenerbahçe Beko, Eurolague'de bu sezon çıktığı 3 deplasmanı da kaybetti.
- Maccabi Tel Aviv bu sezon evinde çıktığı 2 Euroleague maçını da kazandı.
- Fenerbahçe Beko bu sezon çıktığı 4 Euroleague maçının 3'ünde 80 sayı üzeri yedi.
- Maccabi Tel Aviv, Euroleague'de bu sezon çıktığı 4 maçın 3'ünde 80 ve üzeri sayı buldu.
- 30.10.2019
- Güncelleme: 30.10.2019 22:46
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Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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