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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Maccabı Fox Tel Aviv - Beko | CANLI

Maccabı Fox Tel Aviv - Fenerbahçe Beko | CANLI

Beko maçı ile Sarı Lacivertli temsilcimizin Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 maçta 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, puan tablosundaki konumunu düzeltmek için Maccabi Tel Aviv karşısında parkede. Karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden yapabilirsiniz.

Euroleague'de bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Beko, çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Süper Ligi'nde ise ezeli rakibi 'a kaybederek ligdeki ilk yenilgisini de aldı. Flaş transferler ile sezona umutlu başlayan Fenerbahçe bir an önce çıkışa geçerek iddiasını ortaya koymak istiyor.

Ev sahibi ise bu maça kadar Euroleague'de oynadığı iki maçı da kazanırken, aynı başarıyı dışarıda gösteremedi; ancak kaybedilen Khimki ve maçlarında az farklar vardı. temsilcisi geçen sezon oynadığı iki maçta da Fenerbahçe'ye kaybetmişti.

1.PERİYOT SONUCU : M. TEL AVIV 12-6 F.BAHÇE BEKO

2.PERİYOT OYNANIYOR: M. TEL AVIV 35-15 F.BAHÇE BEKO

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe Beko, Eurolague'de bu sezon çıktığı 3 deplasmanı da kaybetti.

- Maccabi Tel Aviv bu sezon evinde çıktığı 2 Euroleague maçını da kazandı.

- Fenerbahçe Beko bu sezon çıktığı 4 Euroleague maçının 3'ünde 80 sayı üzeri yedi.

- Maccabi Tel Aviv, Euroleague'de bu sezon çıktığı 4 maçın 3'ünde 80 ve üzeri sayı buldu.

  1. 30.10.2019
  2. Güncelleme: 30.10.2019 22:46
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