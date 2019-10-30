Gözler Muriç’te

Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'ı izlemek için İstanbul'a gelen Tottenham gözlemcisinin hafta sonu oynanan tüm maçları takip ettiği öğrenildi. İngiliz yetkilinin bu maçlarda Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'i beğendiği iddia edildi.



BİLETLER SATIŞTA

10. haftada Kayseri'ye konuk olacak F.Bahçe'de bu maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Taraftarlar, Kadir Has'ta pazar günü oynanacak maçın biletlerine saat 11.00'den itibaren www. passo.com.tr'den ulaşabilecek.