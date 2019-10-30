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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Gözler Muriç’te

Gözler Muriç’te

'in yıldızı İrfan Can'ı izlemek için 'a gelen Tottenham gözlemcisinin hafta sonu oynanan tüm maçları takip ettiği öğrenildi. İngiliz yetkilinin bu maçlarda Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'i beğendiği iddia edildi.

'in yıldızı İrfan Can'ı izlemek için 'a gelen Tottenham gözlemcisinin hafta sonu oynanan tüm maçları takip ettiği öğrenildi. İngiliz yetkilinin bu maçlarda Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'i beğendiği iddia edildi.

BİLETLER SATIŞTA
10. haftada 'ye konuk olacak F.Bahçe'de bu maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Taraftarlar, 'ta pazar günü oynanacak maçın biletlerine saat 11.00'den itibaren www. passo.com.tr'den ulaşabilecek.

  1. 30.10.2019
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