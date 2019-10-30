Gözler Muriç’te
Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'ı izlemek için İstanbul'a gelen Tottenham gözlemcisinin hafta sonu oynanan tüm maçları takip ettiği öğrenildi. İngiliz yetkilinin bu maçlarda Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'i beğendiği iddia edildi.
Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'ı izlemek için İstanbul'a gelen Tottenham gözlemcisinin hafta sonu oynanan tüm maçları takip ettiği öğrenildi. İngiliz yetkilinin bu maçlarda Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'i beğendiği iddia edildi.
BİLETLER SATIŞTA
10. haftada Kayseri'ye konuk olacak F.Bahçe'de bu maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Taraftarlar, Kadir Has'ta pazar günü oynanacak maçın biletlerine saat 11.00'den itibaren www. passo.com.tr'den ulaşabilecek.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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